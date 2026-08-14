Chivite critica que los gobiernos del PP "no están dispuestos a asumir sus responsabilidad" con los menores en Ceuta

Archivo - La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en una imagen de archivo. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha criticado que los ejecutivos autonómicos gobernados por el Partido Popular "no están dispuestos a asumir la responsabilidad y la legalidad que les corresponde en la atención de los niños y las niñas" no acompañados que se encuentran en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chivite ha señalado que en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia de este jueves, que contó con la presencia de las direcciones generales de las comunidades autónomas en esta materia, "no hubo ningún tipo de acuerdo" respecto al reparto de estos menores.

La presidenta ha reprochado que "los directores generales o directoras generales donde gobierna el Partido Popular no están dispuestos a asumir la responsabilidad y la legalidad que les corresponde en la atención de los niños y las niñas". Por el contrario, ha resaltado que "desde luego, Navarra estará a la altura de la responsabilidad que le corresponde porque normativamente está determinado que tenemos obligación de hacerlo".

María Chivite ha defendido que abordar el tema de la inmigración debe pasar "sí o sí por una altura de miras y por una coordinación institucional". Y ha lamentado que se "despersonalice" el tema de los menores migrantes no acompañados que, ha recordado, se tratan "de niños y de niñas". Por lo que ha pedido "un poquito de humanidad".