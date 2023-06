Chivite dice que ha delegado las negociaciones en personas de "total confianza" y no entiende la "actitud" de Geroa Bai

PAMPLONA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra y candidata del PSN a la reelección, María Chivite, ha afirmado este martes que el Partido Socialista es "un partido de equipo, no es un partido personalista", y ha señalado que hay personas de su "total confianza, con talento y con talante, y con la voluntad de llegar a acuerdos", que están llevando a cabo la negociación con Geroa Bai y Contigo Navarra para la formación de gobierno.

Sobre las críticas de Geroa Bai por el hecho de que Chivite no haya asistido a las últimas reuniones entre los partidos, la candidata socialista ha subrayado que "esto no es una cuestión de personas, es una cuestión de voluntades y de equipos, que esto es lo que es el Partido Socialista, equipos de personas", y ha señalado también que no entiende la "actitud" de Geroa Bai.

"Yo tampoco entiendo la actitud de Geroa Bai en las negociaciones, sinceramente, porque no es coherente la voluntad que mostraron en la primera reunión con determinadas formas que hemos apreciado por parte de María Solana -parlamentaria de Geroa Bai-", ha indicado.

Chivite ha asegurado que "quien va a liderar es el Partido Socialista y el Partido Socialista no es un partido personalista". "Como candidata tengo reunión con el presidente del Parlamento el miércoles -dentro de la ronda de consultas con todos los partidos- y es el Partido Socialista el que lleva las negociaciones. Como digo, no es una cuestión personalista", ha insistido.

Sobre las dudas expresadas por Geroa Bai respecto a si el PSN quiere esperar a después de las generales para formar Gobierno, Chivite ha dado en primer lugar la "bienvenida" a que Geroa Bai "se siente en una mesa a tres" porque "por ahora habíamos avanzado solo con Contigo-Zurekin, y desde luego el tiempo no tiene por qué ser un condicionante, yo creo que lo importante es avanzar en contenido de gobierno y en eso es en lo que estamos".

Chivite ha reiterado que ha delegado "en un equipo negociador y es el que va a llevar las negociaciones por parte del Partido Socialista".

Respecto a la ronda de consultas que ha iniciado el presidente del Parlamento foral para decidir si propone un debate de investidura, Chivite ha señalado que "estamos trabajando en ese acuerdo de gobierno y ahora no puedo decir que tenga los votos asegurados para hacerlo, por lo tanto, seguiremos trabajando en esa línea".