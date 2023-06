Chivite dice que "hay que seguir reuniéndose" para negociar el Gobierno e insiste en que no habrá acuerdo con EH Bildu

PAMPLONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra y candidata del PSN a la reelección, María Chivite, ha afirmado que, tras la primera ronda de consultas del presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, con los partidos, en la que no se ha presentado una candidatura con apoyos suficientes para presidir el Gobierno de Navarra, "hay que seguir trabajando, hay que seguir reuniéndose con los grupos políticos de cara a llegar a un acuerdo, porque todos hemos mostrado voluntad y compromiso para llegar a ese acuerdo y, por lo tanto, vamos a seguir trabajando, eso es lo que estamos haciendo".

Además, frente a las críticas lanzadas por el presidente de UPN, Javier Esparza, Chivite ha asegurado que "no hay ni va a haber ningún acuerdo de gobierno con EH Bildu". "Lo que está diciendo el señor Esparza no tiene ninguna base de certidumbre. Todos los acuerdos a los que el Partido Socialista ha llegado con Bildu o con cualquier otra formación política, los hemos hecho públicos. Y no hay ni va a haber ningún acuerdo de gobierno con EH Bildu. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Por lo tanto, que el señor Esparza deje de faltar a la verdad", ha señalado.

En cuanto a las negociaciones entre PSN, Geroa Bai y Contigo Navarra, Chivite ha señalado que "nos hemos intercambiado documentos, estamos analizando los documentos, vamos a ver qué tienen en común esos documentos y se trata de ir avanzando en el contenido del acuerdo de gobierno, que será además nuestro compromiso con el conjunto de la ciudadanía navarra".

Sobre las críticas de UPN de que la formación de Gobierno se está dilatando deliberadamente hasta que pasen las elecciones generales, Chivite ha indicado que "en el año 2019 no había una campaña de generales y mi toma de posesión fue el 6 de agosto, por lo tanto, estamos trabajando y cuando terminemos y lleguemos a un acuerdo empezará el proceso de investidura y espero que efectivamente lleguemos a un acuerdo".

Respecto a la campaña de las elecciones generales, Chivite ha explicado que el Partido Socialista presenta este jueves sus candidaturas para Navarra y ha señalado que "es un marco más nacional y que se va a dar más en términos de medios de comunicación, pero lo que tenemos que tener claro es lo que nos estamos jugando, y lo que nos estamos jugando claramente es avanzar o retroceder".

"Ya estamos viendo con gobiernos autonómicos formados por la derecha y la ultraderecha cómo están cuestionando la violencia de género, cómo están cuestionando el cambio climático, cómo están cuestionando derechos ciudadanos como el que vivimos el miércoles, el orgullo, la defensa de los derechos de las personas LGTBI+. Eso es lo que está en juego de cara al próximo Gobierno de España, avanzar o retroceder en derechos. El Partido Socialista tiene muy claro que quiere avanzar y consolidar derechos", ha asegurado.