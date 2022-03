Chivite dice que "nadie se opone" a la limpieza de ríos pero ve necesaria un conjunto de medidas frente a inundaciones

Esparza pide una planificación anual para la limpieza de ríos

PAMPLONA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que "nadie se opone a la limpieza" de los ríos "siempre que se haga bajo parámetros técnicos" pero ha subrayado que las tareas para afrontar inundaciones deben contemplar "todo un conjunto de actuaciones porque la solución no puede pasar por una única cuestión, la actuación de ser más amplia".

En una comparecencia en el Parlamento foral solicitada por Navarra Suma, María Chivite ha afirmado que "nadie se opone a la limpieza" de ríos, "ahora bien, siempre y cuando se haga bajo parámetros técnicos y sustentado en los análisis que hacen las confederaciones hidrográficas". "No podemos abordar de manera simplista una cuestión que es compleja y muy sensible", ha afirmado.

La jefa del Ejecutivo foral ha recordado que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, afirmó en el Senado el pasado 15 de febrero que la cuestión de las inundaciones requiere de "un abordaje extenso y mirada amplia" y manifestó que la limpieza de los ríos son necesarias pero no son suficentes.

María Chivite ha afirmado que los Gobiernos de España, Navarra, La Rioja y Aragón están trabajando conjuntamente en actualizar los mapas de zonas inundables y en una estrategia de prevención.

Según ha explicado, el documento Ebro Resilience plantea que el riesgo de inundación debe abordarse mediante la prevención (con medidas como conservación y mantenimiento de cauces), la protección (protección de núcleos urbanos, optimización del sistema de defensa, cauces de alivio), la preparación (mejora de la información hidrológica, mejoras de los protocolos de comunicación), y recuperación (fomento del aseguramiento, restablecimiento de servicios, aprendizaje continuo para la mejora).

María Chivite ha asegurado que, "sabiendo que seguirá habiendo inundaciones, lo que tenemos que hacer es desplegar medidas de prevención y de actuación en la emergencia y, a posteriori, medidas de recuperación ante los daños producidos".

En ese sentido, Chivite ha destacado que "la preocupación y ocupación de todas las administraciones" tras las inundaciones registradas en diciembre fue "al más alto nivel" y ha recordado las visitas del presidente del Gobierno central, de ministros, de ella misma, o de la CHE a las zonas afectadas.

Además, ha recordado que se declaró Navarra como zona de desastre natural por las inundaciones y que se han puesto en marcha ayudas. "Seguramente la próxima semana aprobaremos en sesión de Gobierno un nuevo paquete de ayudas del departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, a lo que hay que añadir las actuaciones de las confederaciones hidrográficas", ha afirmado.

María Chivite ha insistido en que "está cuestión no se puede abordar de una única manera, porque es una cuestión compleja". "La solución no es una y soluciones del pasado no se pueden trasladar al presente. Seamos posibilitas y no maximalistas, no podemos engañar a nadie defendiendo una solución a problemas de presente y futuro que son recetas del pasado y menos que son una única solución", ha indicado.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, se ha mostrado de acuerdo en tener una "mirada amplia" pero ha pedido medidas concretas. "Navarra necesita un plan frente a inundaciones de una vez por todas. Navarra necesita un plan de actuación para la limpieza de los ríos. ¿Van a limpiar y mantener los cauces, sí o no? ¿Van a apostar de verdad por minimizar los daños, sí o no? No es la solución exclusiva, pero se puede permitir y en algunos sitios es necesario. Es evidente que hay que mejorar el mantenimiento de los ríos porque si no, pasa lo que pasa. Queremos que se limpien los ríos y que haya una planificación anual de qué ríos se van a limpiar. Vale de palabras, necesitamos un plan, presupuestos y decisión", ha subrayado.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que "es evidente que se deben tomar medidas y se está haciendo". "¿Hay que limpiar los ríos? Por su puesto, pero con actuaciones puntuales en zonas arbustivas o retirada de troncos. Es un trabajo a corto-medio plazo que debe ser autorizado por la Confederación Hidrográfico del Ebro, de quien es competencia. Pero no se trata de una sola actuación. Es importante también la gestión de zonas inundables en franjas no urbanas para garantizar el desagüe de la máxima crecida", ha dicho, para pedir al Gobierno foral que "haga lo que no hizo Esparza cuando era consejero de Desarrollo Rural".

Por parte de Geroa Bai, Uxue Barkos ha pedido a Navarra Suma que tenga "una mirada global al territorio que abarque más allá de la Ribera y de la Comarca de Pamplona" y ha afirmado que "la exigencia y la firmeza en las actuaciones que deben llevar a cabo la Confederación Hidrográfica del Ebro y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en territorio navarro es un quehacer que nos urge al conjunto de los grupos parlamentarios y ahí nos vamos a encontrar". Además, ha pedido a Chivite "firmeza ante las confederaciones hidrográficas y el Ministerio para que activen políticas y planificaciones en esta materia".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que "limpiar es poco inteligente, poco efectivo, no reduce el riesgo de inundaciones y puede incluso producir consecuencias negativas". "No existe ningún estudio científico serio que respalde las actuaciones agresivas contra el río", ha afirmado, y ha señalado que "no hay una solución única y alguna soluciones que se plantean de forma recurrente como dragados no los van a resolver y no hay que engañar a la población".