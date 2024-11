Chivite dice que los "planes siguen" en Volkswagen Navarra y los posibles recortes "se circunscriben a Alemania"

PAMPLONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado este martes que Volkswagen Navarra ha trasladado al Ejecutivo foral que "las medidas de posibles recortes de personal, salarios y cierre de fábricas, entre otras posibles, se circunscriben a Alemania", por lo que "los planes siguen" en la factoría de Landaben y "eso nos tranquiliza".

Chivite ha señalado en el Parlamento de Navarra, en una comparecencia solicitada por el PPN, que el Gobierno foral mantiene una "tranquilidad vigilante" sobre la situación de Volkswagen. "Son muy malas noticias en Alemania, pero también hemos conocido a través de los medios que son cuestiones que en principio no afectan a la Península Ibérica", ha afirmado.

En cuanto a la política empresarial de Volkswagen Navarra, la jefa del Ejecutivo foral ha explicado que traslada "lo que nos dice la empresa, y es que las medidas de posibles recortes de personal, salarios y cierre de fábricas, entre otras posibles, se circunscriben a Alemania". "Volkswagen recuerda que tiene en marcha un proyecto de electrificación sólido para lanzar en 2026 dos Urban EV, un Volkswagen y un Skoda. El plan, nos dice la empresa, se está ejecutando en todas las áreas en tiempo y forma", ha añadido.

Por ejemplo, ha señalado Chivite, "se está finalizando la ampliación de la nave de chapistería con una inversión de 12 millones, y se encuentra muy avanzado el montaje de la nueva prensa PXL, con una inversión de 52,5 millones de euros, que se destinará exclusivamente a la fabricación de piezas de los dos coches eléctricos". "Además de los dos Urban EV, Volkswagen continuará en 2026 con la producción del T-Cross y el Taigo de combustión", ha afirmado.

Asimismo, la jefa del Ejecutivo foral ha indicado que las previsiones de producción que maneja la empresa para el año 2025 superan las estimadas hace medio año". "En 2026, la prioridad es la realización de los dos lanzamientos citados", ha explicado.

Por tanto, María Chivite ha señalado que "esta es la situación que nos traslada la empresa y que confirma que los planes siguen conforme a lo previsto, cuestión que ratifican otros hechos como los planes de Mobis, que ensamblará las baterías, que trabaja en clave de ampliación e incluso de agilización de plazos para construir la nave en marcha".

En cuanto a lo que compete al Gobierno de Navarra, María Chivite ha destacado que "desde la pasada legislatura estamos haciendo un importante trabajo en materia de políticas públicas y de colaboración con el sector precisamente porque tenemos claro que la transformación es compleja, y requiere de importantes inversiones, de formación, de un ecosistema que las impulse y acompañe, y de tiempo para hacerlas".

Chivite ha destacado que actual Navarra cuenta con casi un 17 por ciento de vehículos electrificados matriculados, "siendo líderes en España".

Por otro lado, la presidenta ha mencionado el trabajo para construir la variante ferroviaria entre los polígonos de Landaben y Arazuri-Orkoien, para lo que se contempla en los Presupuestos Generales de Navarra de 2025 una partida de 8,6 millones de euros. "Ya se ha publicado la orden foral por la que se va a proceder a la aprobación provisional del proyecto básico de la línea ferroviaria citada. Tanto la parte del proyecto de encaminamiento como la de reposición de servicios podrían licitarse en los primeros meses del año que viene. Y ese año también se redactará lo que es el proyecto constructivo del resto de la vía ferroviaria", ha explicado.

En definitiva, la jefa del Ejecutivo foral ha señalado que "Volkswagen Navarra nos dice que los planes siguen y eso es lo que nos tranquiliza, igual que lo ha dicho el ministro de Industria hace unos días en el Congreso de los Diputados". "Seguiremos trabajando en Navarra, con el Gobierno de España y con las instituciones europeas para apoyar esta transición y para que haya ayudas y apoyo a las transformaciones y al despliegue de la movilidad electrificada", ha resaltado.

Chivite ha subrayado que "el mensaje del Gobierno de Navarra es claro: total compromiso, ninguna duda en el camino emprendido, apoyo comprometido a empresas y trabajadores y trabajadoras".

En el turno de los grupos parlamentarios, el portavoz del PPN, Javier García, ha afirmado que Volkswagen Navarra "ha comenzado la transición a la electrificación con unas inversiones que aseguran la producción de modelos eléctricos en 2026 pero no podemos permitirnos eliminar la fabricación de vehículos de combustión, que pueden ser una forma de darle viabilidad a la planta". "El Gobierno debe acompañar a las decisiones externas. Una fábrica con el peso de Volkswagen en Navarra no puede depender de políticas sin estrategia", ha señalado.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha advertido de que Volkswagen Navarra ha perdido "capacidad de decisión" frente a la planta de Seat en Martorell, en un proceso "orquestado y dirigido con la complicidad del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez". "De fondo, hay una realidad. Chivite ha dado más credibilidad a la representación institucional y sindical de Seat Martorell que a la de Navarra. Chivite quizá no está defendiendo el empleo de Navarra, sino los intereses que le marcan desde Madrid", ha planteado.

Por parte del PSN, Ramón Alzórriz ha destacado el "importante soporte y apoyo" que el Gobierno de Navarra está dando "a Volkswagen y al conjunto del sector del automóvil, pero volvemos a escuchar los mismos mantras y bulos de siempre, que no ayudan a Volkswagen pero que permanentemente está lanzando la derecha". "El objetivo claro de la derecha es generar miedos e incertidumbres para la planta de Volkswagen y los trabajadores navarros, lo que contrasta con las producciones récord que está realizando Volkswagen Navarra. No entendemos a qué viene esta comparecencia, a no ser que sea para sembrar el miedo", ha afirmado.

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha señalado que "las noticias que nos llegan de Alemania son muy preocupantes". "Leíamos con estupor que se habla de la destrucción de miles de puestos de trabajo y cierres potenciales de plantas en Alemania que tienen miles de trabajadores y que han realizado inversiones muy importantes para la electrificación", ha advertido. Además, ha considerado que es "un error garrafal" que la planta de baterías de Volkswagen Navarra se sitúe fuera de Landaben porque "esto resta competitividad a la empresa".

Desde Geroa Bai, Pablo Azcona ha considerado que "no hay ninguna novedad" en la información que ha trasladado la presidenta, "lo cual es tranquilizante, y en lo que tiene que ver con Navarra hay cierta tranquilidad, acompañada de la preocupación del contexto global". "Es evidente que hay que cambiar el modelo de movilidad ceñido a combustibles fósiles por otros, entre ellos el de la electrificación", ha indicado, para señalar que "en China no están discutiendo esto, sino que ya están haciendo esto".

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha afirmado que los grupos de la derecha "se encuentran sumidos en el cuanto peor, mejor", y ha acusado al PP de "instrumentalizar nuevamente la situación de Volkswagen en Alemania y de Volkswagen en Navarra para acosar a este Gobierno". "Desde Contigo-Zurekin estamos en alerta, porque no somos ingenuos sobre esta cuestión. Este Gobierno, con su presidenta a la cabeza, está trabajando con ahínco en la defensa de los intereses de Volkswagen Navarra", ha destacado.

El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, se ha preguntado "si alguien se cree que el cierre de tres plantas en Alemania no va a afectar a Navarra". "A Chivite y a su padrino, Pedro Sánchez, ya no les cree nadie. Son unos mentirosos compulsivos. Ante una tormenta que se avecina, no hay que crear alarma, pero hay que ser firme y prudente, y a día de hoy no veo ninguna medida que mire a lo que pueda pasar. Ante esa tormenta, ustedes ven un día luminoso de playa", ha criticado.