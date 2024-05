Chivite dice que "el PP ya hizo con Cataluña la transferencia de tráfico" y espera que "no discrimine a Navarra"

PAMPLONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que "el Partido Popular ya hizo con Cataluña la transferencia de tráfico" y ha deseado que "no discrimine a Navarra en una competencia que ellos mismos, cuando han tenido la responsabilidad, han transferido a otras comunidades".

Así se ha pronunciado Chivite, en declaraciones a los medios de comunicación, en relación con el debate que tendrá lugar este jueves en el Parlamento de Navarra para votar la reforma del Amejoramiento con el fin de facilitar el traspaso de tráfico, una cuestión en la que el PP ha pedido un convenio para la gestión compartida de la competencia entre la Guardia Civil y la Policía Foral.

María Chivite ha señalado, sobre la propuesta del PP, que "son dos momentos diferentes". "Ahora estamos hablando de la titularidad de la competencia. Y la gestión de la competencia será un debate posterior. Y el PP sabrá si quiere mejorar nuestro fuero, trabajar por el autogobierno de Navarra, o no. Esa es la decisión que tiene que tomar el Partido Popular, si apuesta por un Estado como el que tenemos ahora, en el que nuestra Lorafna encaja perfectamente en la Constitución, o apuesta por un modelo más recentralizador, como parece que quiera hacer el Partido Popular", ha subrayado.

La jefa del Ejecutivo foral ha resaltado que "lo que hacemos con esta reforma de la Lorafna es mejorar nuestro fuero, que quede claro que la competencia de tráfico es una competencia de titularidad foral y eso es lo que vamos a llevar al pleno". "Luego los diferentes grupos deberán decidir si están a favor de la Lorafna, a favor del autogobierno de Navarra, a favor de nuestras competencias o no. Eso es lo que se va a decidir en el próximo pleno y espero contar con la unanimidad de las fuerzas políticas porque una cosa es la titularidad de la competencia, que es de lo que estamos hablando ahora, y otra cosa es la gestión de la misma, que eso será un debate que entiendo que vendrá posteriormente", ha señalado.

Así, la jefa del Ejecutivo ha reiterado que "ahora hablamos de amejorar nuestro fuero, que es algo a los que todos los parlamentarios y parlamentarias nos comprometemos cuando tomamos posesión de nuestro cargo".

Sobre la posibilidad de que el PP pueda ralentizar el proceso en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, Chivite ha señalado que "esa era una decisión del propio Partido Popular y qué modelo de Estado es el que quiere". "El Partido Popular, en otras modificaciones de la Lorafna, ha votado a favor. En otras transferencias de tráfico, como lo hizo el señor Aznar en las transferencias de tráfico a Cataluña, no hubo ningún problema y ahora el Partido Popular nos plantea un problema que no existe. Está acusando de un bulo, que vamos a echar a la Guardia Civil de Navarra, cuestión que es absolutamente falsa. Por lo tanto, el Partido Popular ya hizo con Cataluña la transferencia de tráfico y espero que no discrimine a Navarra en una competencia que ellos mismos, cuando han tenido la responsabilidad, han transferido a otras Comunidades", ha indicado.