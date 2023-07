Chivite dice que el resultado de las generales da al PSN "muchísima fortaleza para seguir liderando el Gobierno foral"

La secretaria general del PSN y presidenta del Gobierno de Navarra en funciones, María Chivite, con la Ejecutiva del PSN para analizar lso resultados de las elecciones generales del 23 de julio. - EUROPA PRESS

Defiende que "la representatividad que los navarros han dado a cada formación se tiene que ver en la representación institucional"



PAMPLONA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSN y presidenta del Gobierno de Navarra en funciones, María Chivite, ha afirmado que el resultado de las elecciones generales, en las que el Partido Socialista fue la formación más votada en Navarra, le da "da muchísima fortaleza y le aporta legitimidad para seguir liderando un Gobierno en Navarra de progreso".

De hecho, Chivite ha señalado que quiere dejar "muy claro" que "la voluntad de los navarros y navarras y la representatividad que los navarros y las navarras nos han dado a cada una de las formaciones políticas, también en la concurrencia de estas elecciones generales, se tiene que ver reflejada en esa representación institucional que cada una de las formaciones políticas tengamos, no solo en el Gobierno, sino también en todas las instituciones que vamos a negociar, como ha sido por ejemplo la presidencia del Parlamento, los órganos de Gobierno y también entiendo que el senador o senadora autonómica, porque es otra de las cosas que tendremos que decidir".

En concreto, sobre la designación del senador autonómico, María Chivite ha asegurado que "es un elemento que está encima de la mesa como uno de los elementos de negociación" entre PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. "No está decidido, pero también tengo que decir que el Partido Socialista lo quiere. Todo está encima de la mesa", ha señalado.

Chivite ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación antes de una reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del PSN para abordar el resultado de las elecciones generales.

La dirigente socialista ha señalado que "el mensaje que los navarros y las navarras transmitieron el domingo fue un mensaje muy claro" y ha afirmado que "de nueve representantes que se elegían para Cortes Generales cinco fueron asignados por la voluntad de la ciudadanía navarra al Partido Socialista". "Por lo tanto, los navarros y navarras han dicho claramente que confían en el Partido Socialista para defender y reivindicar Navarra, para defender los intereses de Navarra en los Cortes Generales. Y en eso es en lo que vamos a trabajar a nivel institucional", ha asegurado.

Chivite ha dicho que la ciudadanía navarra también envió el mensaje de que "no quiere ni recortes, ni retrocesos, porque si se suman las izquierdas y las derechas en Navarra, claramente la izquierda ha sido mayoritaria en esta comunidad según los resultados electorales".

La líder del PSN ha señalado que "esto al Partido Socialista le da muchísima fortaleza, le aporta legitimidad para seguir liderando un Gobierno en Navarra de progreso y desde luego vamos a contribuir, como ya se lo comuniqué ayer al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, para que también el Gobierno de España sea un Gobierno progresista". En ese sentido, ha destacado los dos diputados que ha conseguido el PSOE en Navarra, frente al único representante que obtuvo en los comicios de noviembre de 2019.

La secretaria general del PSN ha indicado que lo socialistas navarros tienen "dos objetivos fundamentales, la conformación del Gobierno en Navarra, un Gobierno progresista, y también contribuir a la conformación de un Gobierno de España progresista".

Chivite ha apuntado que, según declaraciones realizadas este mismo lunes por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, UPN le daría su apoyo si se diera una posible investidura del candidato 'popular', "lo cual dudo porque los números no dan, pero en todo caso han sido los navarros los que han confiado en el Partido Socialista de Navarra para defender los intereses de Navarra, porque claramente UPN ha abandonado su regionalismo, ha abandonado la defensa de la foralidad y a quien han confiado los navarros defender eso ha sido al Partido Socialista y así lo haremos en Cortes Generales".

Respecto a la formación de Gobierno en Navarra, la dirigente socialista ha señalado que "seguiremos avanzando en las negociaciones". "Estamos en un momento todavía del acuerdo de Gobierno, avanzando en el tema de programa, pero claramente los navarros y navarras no entenderían que Navarra no hubiera un Gobierno de progreso liderado por el PSN", ha señalado.

María Chivite ha explicado que no se han fijado un calendario en la negociación. "Hoy no ha habido reunión, por una cuestión también de valoración de los resultados electorales en las generales, pero habrá reunión mañana, en los próximos días, para seguir avanzando en el tema del programa, que a mí me parece importante que el programa quede bien cerrado, que las tres formaciones políticas, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y Partido Socialista, estemos cómodos para caminar juntas estos cuatro años, para construir esas cosas que se nos han quedado parte pendientes en esta legislatura y seguir avanzando en una Navarra de derechos, de libertades, una Navarra que avance también en su autogobierno y que fortalezca los servicios públicos", ha asegurado.

La jefa del Ejecutivo foral en funciones ha señalado que "es importante que todos nos sintamos cómodos en ese programa para que no haya problemas a lo largo de estos cuatro años y se garantice esa estabilidad del Gobierno, que la hemos tenido estos últimos cuatro años, y espero también que los próximos cuatro años sean así".

"LA CONFORMACIÓN DEL GOBIERNO DE NAVARRA NO VA A CONTAR CON EH BILDU"

Por otro lado, sobre la posibilidad de reunirse con EH Bildu, María Chivite ha afirmado que "la conformación del Gobierno de Navarra no va a contar con EH Bildu" y ha explicado que en la reunión que mantuvieron los socialistas con la formación abertzale "fuimos claros y lo hemos sido también con los navarros y las navarras". "Yo quiero conformar un Gobierno con Contigo-Zurekin, con Geroa Bai y Partido Socialista. Y de hecho estamos elaborando ese programa de gobierno con ellos. Y desde luego esa va a ser la línea que vamos a seguir", ha insistido.

Chivite ha señalado que en esta negociación con Geroa Bai y Contigo todavía no se han abordado los cargos que ostentará cada formación. "Todavía no estamos ahí. Efectivamente, ha sido una reclamación por parte de Geroa Bai que tendremos que aclarar. Pero nosotros siempre hemos dicho que primero es el programa. Y el programa también te dará qué relevancia se le da a unas consejerías u otras", ha apuntado.

En ese sentido, ha puesto como ejemplo que "el tema sanitario ha cobrado muchísima relevancia, el tema de vivienda ha cobrado muchísima relevancia, y también la importancia que le demos en el programa a determinadas cuestiones puede suponer un cambio en el organigrama". "También hay algunas cosas que hemos visto de esta legislatura que eran mejorables de cara a la organización interna del Gobierno y luego posteriormente vendrá la representación que cada una de las formaciones tengamos dentro del Gobierno. Pero en este momento no estamos ahí", ha indicado.