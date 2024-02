Chivite dice que "es UPN quien está poniendo palos en las ruedas" al desarrollo del Canal de Navarra

Esparza traslada a la presidenta que "es hora de que dé la cara" con esta infraestructura y "ponga una fecha real"



PAMPLONA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado este jueves que las obras de la segunda fase del Canal de Navarra se licitarán cuando "el correcto procedimiento administrativo esté completamente garantizado, así la seguridad jurídica también, dadas las numerosas alegaciones que se han presentado". Ha censurado que "es UPN quien está poniendo palos en las ruedas" al desarrollo de esta infraestructura.

Chivite ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta oral de UPN sobre la fecha para el concurso de las obras de la segunda fase del canal de Navarra y el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado que esta respuesta es una "nueva decepción" y que "pocos avances" hay en la ejecución de la segunda fase del Canal de Navarra. "Es hora de que dé la cara y ponga una fecha real", ha pedido.

La presidenta ha señalado que "mucho discurso en UPN pero a la hora de la verdad, en contra". "Usted fue como consejero quien paralizó la segunda fase del Canal de Navarra", ha expuesto, para señalar que "es UPN quien actualmente está poniendo los palos en las ruedas en el desarrollo de esta infraestructura".

"Hace más de un año que todos los ayuntamientos tenían que haber publicado en su tablón de anuncios el proyecto de la segunda fase para abrir el periodo de alegaciones. Todos los ayuntamientos lo hicieron, pero qué casualidad que hay dos ayuntamientos, los dos de UPN, que no lo han hecho", ha criticado, para indicar que "este expediente está paralizado en la Abogacía del Estado porque hay dos ayuntamientos de UPN que no han hecho el periodo de exposición pública".

Chivite ha indicado que el Gobierno de Navarra "no va a parar porque vamos a hacer lo que haga falta, a pesar de sus palos en las ruedas, para llevar el agua a la Ribera que usted como consejero paralizó". "El consejero está trabajando con todos los agentes, con todas las instituciones, lo está haciendo con lealtad, priorizando el interés general", ha defendido, para afirmar que "a pesar de ustedes esto va a ser una realidad".

Por su parte, Javier Esparza ha señalado a la presidenta que "mintió" al decir que "antes de finalizar 2023 iban a sacar a concurso las obras para que el agua llegue a la Ribera, para hacer la segunda fase del canal de Navarra, porque no cumplió". "Llevamos 9 años fuera del Gobierno, pero seguimos teniendo la culpa de casi todo, pero en 9 años de gobiernos megaprogresistas no han tenido tiempo de iniciar las obras para llevar el agua a la Ribera", ha censurado.

Además, Esparza ha criticado "multitud de excusas, multitud de mentiras, cíclicas algunas de ellas" en torno al inicio de las obras y ha añadido que "no se cree nadie" que, "como ha dicho el consejero, veamos en 2024 las primeras obras de la segunda fase del Canal de Navarra". "Además de reunirse, igual hay que concretar, igual hay que avanzar, igual hay que empezar a hacer esta obra de una vez y por todas", ha opinado.

A su juicio, "nos están tomando el pelo y que tomen el pelo a la sociedad navarra me preocupa mucho". "No puede ser que permanentemente estén mintiendo", ha dicho, para señalar que "la realidad es que no han dado una palada de tierra para que el agua llegue a la Ribera". "Dejen de vender humo, dejen de reunirse o reúnanse, pero al mismo tiempo hagan algo y liciten la obra que ya va siendo ahora", ha pedido.