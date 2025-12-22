Chivite felicita a Elma Saiz por su nuevo cargo como portavoz y destaca su "credibilidad y empatía comunicativa"

Elma Saiz, en una imagen de archivo - Marta Fernández - Europa Press

PAMPLONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, ha felicitado este lunes a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, por su nombramiento como portavoz del Gobierno de España y ha destacado su "credibilidad y empatía comunicativa".

En concreto, en un mensaje publicado en su cuenta de X, Chivite ha afirmado que "la credibilidad y empatía comunicativa" de la navarra Elma Saiz "serán claves para contar que España avanza y progresa como referente económico y social".

Así se ha pronunciado Chivite después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya designado a Saiz como nueva portavoz del Gobierno y a la actual delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, como nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Sánchez lo ha comunicado este lunes en una declaración institucional desde La Moncloa, cubriendo así los cambios necesarios en el Gobierno tras la salida de Pilar Alegría, que deja el cargo para concurrir como candidata del PSOE a las elecciones autonómicas de Aragón del próximo 8 de febrero.