Chivite insiste en buscar una colaboración con agencias de verificación, que no supone "coartar libertad de expresión"

PAMPLONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha reiterado el planteamiento que realizó el pasado de viernes de buscar una colaboración con agencias de verificación para abordar "el problema de la desinformación", pero ha asegurado que "no estamos hablando ni de coartar información, ni la libertad de expresión, ni de ataque a la libertad de la prensa".

En declaraciones a los medios de comunicación, Chivite ha afirmado este martes que "el problema de la desinformación es global, es algo que preocupa a las grandes instituciones, lo ha dicho el Foro de Davos, lo ha dicho la propia Comisión Europea, de hecho les preocupa sobre todo en este proceso de las elecciones europeas que vamos a tener ahora, es un problema incluso de seguridad nacional". "Por lo tanto, mi planteamiento es, en el marco de nuestras competencias, sabiendo que esto es un problema, ¿qué podemos hacer? Ya existen agencias de verificación. ¿Cómo podemos acercarnos a esas agencias y de qué manera podemos, en el ámbito de nuestras competencias, combatir esa desinformación? Eso es lo que planteé el viernes", ha indicado.

Chivite ha explicado que "nos vamos a acercar a esas agencias, como Gobierno, y preguntarles cómo podemos trabajar y combatir la desinformación, que como digo es un problema global y que creo que como responsables políticos también debemos afrontar".

La jefa del Ejecutivo ha indicado que "eso es lo que pretende hacer el Gobierno de Navarra y veremos a ver cómo lo hacemos acercándonos a las agencias que ya existen, como por ejemplo EFE Verifica". "También nos vamos a acercar a esos proyectos europeos que están trabajando en materia de desinformación. Además, uno viene capitaneado por la Universidad de Navarra, con la que vamos a tener un encuentro este mismo viernes para ver qué estrategias para combatir la desinformación podemos adoptar. No estamos hablando ni de coartar información, ni la libertad de expresión, ni de ataque a la libertad de la prensa. No estamos hablando de eso", ha resaltado.

María Chivite ha destacado que "es una materia compleja que creo que debemos abordar y además hacerlo con seriedad porque aquí la desinformación afecta y pone en riesgo a la democracia".

Respecto al código de conducta que se está trabajando para el Parlamento de Navarra, la jefa del Ejecutivo foral ha dicho que le ha "llamado la atención la respuesta que algunos grupos dieron ayer en el ámbito parlamentario". "En el propio reglamento del Parlamento de Navarra, aprobado a final de la legislatura pasada, creo que sin votos en contra, o por lo menos Navarra Suma no votó en contra de ese reglamento, se contempla dentro del artículo 23 que hay que redactar un código de conducta, y ahora están llamando a una insumisión del reglamento del Parlamento de Navarra, porque estamos hablando de algo que forma parte del reglamento del Parlamento de Navarra", ha insistido.

María Chivite, que ha resaltado en todo caso que es una cuestión que corresponde al Legislativo foral, ha afirmado que "un código de conducta no tiene que coartar la libertad de expresión, que es algo de lo que parece ser que acusaban". "El propio Parlamento Europeo tiene un código de conducta. Estamos hablando de unas mínimas normas de respeto, de no discriminación. Por lo tanto, no entiendo las reticencias de los grupos parlamentarios cuando está contemplado en el propio reglamento", ha afirmado.