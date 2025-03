Chivite insiste en que Navarra no reclamará las competencias en migración y pide al PPN que "se deje de bulos"

PAMPLONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha insistido en que el Gobierno foral "ya tiene marcados los objetivos en materia competencial para esta legislatura" y la de migración "no está entre ellas", por lo que ha pedido al presidente del PPN, Javier García, que se "deje de bulos" y "amenazas".

Así se ha pronunciado este jueves, en respuesta a una pregunta oral sobre el acuerdo de inmigración para Cataluña alcanzado entre el Gobierno de España y Junts, formulada por el PPN.

Ha afirmado Chivite que "se trata de una competencia que atañe a otra comunidad, que no a esta", y que "Junts no está en Navarra". "Y, desde luego, con el Partido Socialista de Navarra no ha llegado a ningún acuerdo", ha apuntado.

Además, ha remarcado que las sesiones de control "tienen que ver con la acción del Gobierno de Navarra, y este acuerdo no se refiere a Navarra, no se refiere al marco competencial de Navarra, ni tampoco a la gestión del Gobierno". "Yo, como ya he dicho, siempre respeto los acuerdos políticos de entre los distintos grupos políticos, y los trámites que las iniciativas políticas siguen por los cauces democráticos", ha añadido.

Además, ha animado al Partido Popular a que "defienda la España de las autonomías, tal y como viene contemplado en la Constitución, a la vez que el desarrollo de los estatutos de autonomía de cada una de las comunidades". En este sentido, ha asegurado que "yo defiendo una España constitucional, una España que ampara el modelo descentralizado y, además, lo hago demostrando que la gestión de las competencias por parte de las comunidades se puede hacer gestionando bien y se puede hacer de manera responsable, desde el autogobierno y la cogobernanza".

"Así que señor García, déjese usted de bulos, déjese usted de amenazas, de si 'se rompe España', porque cuando ustedes gobiernan también hacen cesiones de las competencias, por cierto, dentro del marco constitucional y dentro del respeto del Estatuto de las Autonomías que tienen todas y cada una de las comunidades", ha manifestado.

Por su parte, García ha considerado que el acuerdo entre el Gobierno de España y Junts es "una cesión más" que hace Sánchez" por "mantenerse un día más en el poder". A su juicio, es una decisión que "va a tener repercusión" no solo en Navarra, sino también en el resto de las comunidades. "No se trata de algo beneficioso para el conjunto del país, para Navarra va a tener consecuencias graves", ha dicho, tras plantear a Chivite "si sus socios de gobierno le han planteado algo similar sobre esta cuestión".

"Entiendo que usted, arrodillada, hará amén a lo que digan y dicten sus socios fundamentales para poder mantenerse un día más en el sillón. El sometimiento de Sánchez, de Chivite, de Illa, a los nacionalismos es tal que son capaces de todo para poder mantenerse un día más en el poder. Lo cierto es que usted, señora Chivite, pinta lo mismo que el señor Sánchez en el Gobierno, poco o nada. Básicamente vive a merced del dictado de los separatistas", ha remarcado.