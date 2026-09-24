Chivite muestra su "frustración" por los tiempos de espera en la atención sanitaria especializada

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad en el Parlamento de Navarra. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

PAMPLONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha manifestado este jueves su "frustración" por los tiempos de espera en la atención sanitaria especializada. "Reconocer el problema es el primer deber para resolverlo. Ya estamos aplicando medidas, pero la realidad exige una estrategia distinta", ha indicado.

En el Debate sobre el Estado de la Comunidad, Chivite ha afirmado que "este es uno de los grandes retos: evitar que una persona viva durante meses con incertidumbre, dolor o miedo mientras espera". En materia sanitaria, ha comentado la presidenta que están mejorando la contratación y reequilibrando las plantillas. "El próximo año prevemos reforzarlas, especialmente en atención primaria, y consolidar las especialidades de enfermería", ha puntualizado.

La jefa del Ejecutivo se ha referido a los procesos migratorios, que a su juicio "deben ser ordenados y seguros, conforme a la ley y con medios para la integración". "Criminalizar a quien migra alimenta el miedo y debilita la democracia", ha criticado, para exponer que en Navarra hay 145.000 personas de origen migrante. "Y a esas 145.000 personas es a las que quieren deportar los de la pancarta que vimos el otro día en un acto del que nos hubiera gustado otro tono, otros mensajes y que no se utilizara un drama social para la peor política", ha expuesto.

Ha señalado que la población residente pasó de 652.797 personas a 1 de enero de 2019 a 683.854 a 1 de enero de 2025: 31.057 personas más, un 4,8 por ciento. En el mismo periodo, ha continuado, la población nacida en el extranjero creció de 96.971 a 135.668 personas, un 39,9 por ciento.

"No son una amenaza ni una estadística ajena: son vecinas y vecinos que trabajan, cuidan, emprenden, cotizan, llenan aulas y ayudan a sostener nuestros pueblos y nuestro futuro común. Mientras algunos agitan el odio, nosotros trabajamos para que una persona migrante pueda formarse, trabajar, contribuir y sentirse parte de Navarra", ha señalado.

En otro orden de cosas, Chivite ha comentado que han aprobado el Plan Estratégico de Inclusión Social y que están reformando la renta garantizada para "adaptarla a la realidad actual sin dejar de proteger a las personas más vulnerables". "Estamos intensificando los mecanismos de contratación, incrementando las ofertas de empleo, hay una mayor proactividad a la vez que reforzamos la labor de inspección y control de la prestación", ha dicho.

En cuanto a las personas con discapacidad, la presidenta ha señalado que "necesitan valoraciones ágiles para acceder a derechos, prestaciones y medidas de accesibilidad". "Hemos pasado de uno a tres equipos de valoración y estamos diseñando un plan de choque para resolver la lista de espera", ha indicado, para afirmar que la contratación de equipos externos permitirá valorar alrededor de 6.000 expedientes en los próximos meses.