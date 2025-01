Chivite muestra su "máxima determinación" para buscar "alternativas viables" en la mesa a tres Navarra, Estado y BSH

PAMPLONA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha trasladado este sábado al comité de empresa de BSH en Esquíroz que mantendrá la "máxima determinación" en la búsqueda de "alternativas viables" para la planta en el marco del grupo de trabajo con el Ministerio de Industria y la empresa acordado este viernes en Madrid. "Pelearemos por cada uno de los puestos de trabajo que hay en la planta", ha manifestado.

Junto a la creación de un grupo de trabajo a tres bandas para estudiar posibles soluciones que permitan la continuidad de la planta de Esquíroz y la preservación del empleo, el Gobierno de Navarra ha establecido con el comité de empresa una "vía de comunicación permanente" a través de la Dirección General de Economía Social y Trabajo.

Así lo ha explicado a los medios de comunicación tras mantener una reunión de cerca de una hora en el Palacio de Navarra con el comité de empresa de BSH Esquíroz para trasladarles el resultado de la reunión mantenida en Madrid con el ministro de Industria, Jordi Hereu, y representantes de la multinacional. Además de Chivite, en la reunión han estado presentes los consejeros Mikel Irujo (Industria, Transición Ecológica y Digital Empresarial) y Carmen Maeztu (Derechos Sociales, Economía Social y Empleo), así como los directores generales Iñaki Mendióroz Casallo (Economía Social y Trabajo) e Iñigo Arruti Torre (Fomento Empresarial).

Según ha destacado, el Gobierno de Navarra "no renuncia a ningún escenario factible para la planta Esquíroz y en todo caso se afanará en explorar todas las oportunidades de reindustrialización, desde la premisa que inspira al grupo de trabajo entre el Gobierno de Navarra, el Ministerio de Industria y BSH de colaborar estrechamente para identificar proyectos industriales que puedan aprovechar tanto el talento como las infraestructuras existentes en la planta de Esquíroz".

Chivite ha esperado que la primera reunión de esta mesa a tres pueda celebrarse en un par de semanas; "eso nos va a permitir recabar información, documentación e ir ya más preparados de cara a esa mesa". Tal y como ha explicado, el Gobierno de Navarra estará representado en esta mesa por el consejero de Industria, Mikel Irujo, y el Ejecutivo central por la secretaria de Estado de Industria.

"BSH tendrá que determinar quién es el interlocutor", ha explicado Chivite, que ha pedido a la empresa que "quien esté en la mesa sea una persona que tenga capacidad de decidir, y si no la tiene que se le otorgue esa capacidad de decidir y de trabajar alternativas, porque creo que no estamos nadie para perder el tiempo ni para generar unas expectativas o unas posibilidades que luego no se puedan materializar".

La presidenta ha resaltado "la voluntad irrenunciable del Gobierno de trabajar todas y cada una de las alternativas" en esta mesa a tres. "Esta opción no la teníamos ayer, por lo tanto, hemos abierto un horizonte de posibilidades y el Gobierno de Navarra está plenamente comprometido en salvar cada uno de los puestos de trabajo y la producción industrial de la planta", ha subrayado.

Ha incidido en que en esta mesa "trabajaremos en las alternativas industriales" y ha remarcado que "necesitamos colaborar de manera coordinada, transparente y honesta" con el comité de empresa. También con la propia multinacional "porque tienen que entrar a formar parte de las alternativas que creemos para la planta de esquina".

María Chivite se ha solidarizado con la plantilla: "entiendo que no es fácil y que es muy duro ir a trabajar todos los días sabiendo el escenario que tienen, que hoy es mejor que el que tenían ayer por la mañana, porque, por lo menos, hay algo sobre lo que trabajar". "Pelearemos por cada uno de los puestos de trabajo que hay en la planta", ha insistido.

Preguntada si se plantean otras posibilidades al cierre de la planta, Chivite ha subrayado que "nosotros no descartamos ninguna de las posibilidades que sean factibles". Según ha explicado, en la reunión mantenida este viernes con BSH, la empresa aludió un "cambio en el comportamiento del mercado", la competencia con China y "pérdida de cuota de mercado" para justificar su decisión de cierre de la planta. "Efectivamente no pueden hablar de cuestiones económicas porque no están en pérdidas", ha recalcado.

Ante el anuncio por parte del grupo alemán del cese de la actividad en su planta de Esquíroz a partir del próximo mes de junio, tanto la presidenta Chivite como el ministro Hereu ya remitieron en diciembre pasado sendas cartas a Matthias Metz, CEO de BSH, instándole a designar un interlocutor para analizar la posibilidad de revertir la decisión o, en su caso, plantear posibles opciones que permitan "salvaguardar las capacidades industriales y el empleo de la planta de Esquíroz".