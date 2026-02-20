Chivite recibe a los deportistas navarros participantes en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026

Las autoridades junto con los deportistas navarros participantes en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha recibido este viernes a los deportistas navarros participantes en los Juegos Olímpicos de Invierno que se vienen celebrando desde el pasado 6 de febrero en las localidades italianas de Milán y Cortina d'Ampezzo. Se trata del patinador Daniel Milagros Herce, el esquiador Manex Salsamendi Silva y el técnico Lander Martín Hernández.

Durante la recepción, celebrada en el Palacio de Navarra, Chivite ha destacado que "la práctica del deporte distingue a las sociedades más avanzadas", al tiempo que ha reivindicado a Navarra como "tierra de deporte". En este sentido, ha recordado que la Comunidad opta a ser Región Europea del Deporte en 2027, y ha subrayado que "con embajadores como Dani, Manex y Lander" está segura de que "tenemos más y mejores argumentos para conseguirlo", según recoge el Ejecutivo foral en un comunicado.

Asimismo, ha resaltado el "inmenso honor y orgullo" de recibir a los deportistas navarros, y ha señalado también que "participar en unos juegos olímpicos es, probablemente, el mayor acontecimiento en la vida de un deportista". Ha destacado así la importancia del "espíritu olímpico", un conjunto de "valores, actitudes y principios" con los que Navarra se siente "plenamente identificada".

La presidenta ha pedido a los olímpicos navarros que ayuden "a extender ese espíritu olímpico", tanto al deporte navarro como a otros ámbitos, y ha manifestado su deseo de que se consolide la "cada vez más frecuente participación de deportistas navarros en los juegos de invierno".

Chivite ha repasado también durante la recepción el "buen escenario" que supone Navarra para los deportes de invierno. Es esta línea, ha recordado que este fin de semana se celebrará el campeonato Navarra-Euslkadi de esquí de fono en Larra y Belagua, y que en tres semanas la Comunidad volverá a acoger el campeonato nacional. Además, ha incidido en que el Ejecutivo foral ha lanzado también "la semana de hielo", una "nueva semana escolar para fomentar este tipo de práctica deportiva".

PARTICIPACIÓN NAVARRA EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO

Daniel Milagros, debutante en una competición de este fuste, se ha convertido en el primer deportista español en participar en unos Juegos Olímpicos en la disciplina de patinaje de velocidad. Patinador del club Inuit Pamplona, Milagros consiguió la medalla de plata absoluta en los Mundiales de Patinaje de Velocidad de Montecchio Maggiore (Italia 2023), después de hacerse con el oro europeo en categoría juvenil (Ostende, 2018). En esta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno, el deportista navarro debutó en la prueba de 1.000 de patinaje velocidad, obteniendo el 27º puesto final.

Milagros ha expresado durante su intervención la importancia de apoyar el deporte base, "no sólo cuando estás arriba, sino cuando estás abajo y solo".

Por su parte, el esquiador Manex Salsamendi cuenta con experiencia en Juegos Olímpicos tras su paso por Pekín 2022 representando a Brasil. Salsamendi, de padre navarro y madre brasileña, pertenece al Club Pirineos del Roncal, y marcó también un hito histórico al ser el primer navarro en competir en dos Juegos Olímpicos de Invierno. En esta última edición, participó en dos pruebas de la modalidad de esquí de fondo, "sprint estilo clásico" y "10 kilómetros estilo libre", donde concluyó en la 48º plaza y en la 97ª posición, respetivamente.

El esquiador ha resaltado que, a pesar de haber acudido en representación de Brasil, se siente "orgulloso" de ser navarro y ha mostrado su deseo de "servir de inspiración para la gente de aquí, para que luche por sus sueños".

Lander Martín, campeón de España de Larga Distancia en la pasada edición de la Marxa Beret, carrera de esquí nórdico, ha participado en estos Juegos no sobre los esquís, sino como miembro del cuerpo técnico de la selección española de esquí de fondo. Esquiador de la escuela y equipo pamplonés Irrintzi Ski, el trabajo de Martín se centró en examinar el estado de la nieve para "dar con la mezcla ideal de ceras y parafinas" con las que se cubrieron parte de las tablas en contacto con la nieve que los internacionales usaron en sus pruebas.

El técnico ha animado a las y los jóvenes a practicar deporte, ya que, según ha recalcado, "es muy importante para la salud, ayuda a crecer personalmente y a ser más disciplinado"