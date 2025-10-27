Choca contra cuatro vehículos estacionados en Buztintxuri

PAMPLONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Pamplona investiga a un conductor de 25 años por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas tras colisionar contra cuatro vehículos estacionados en el paseo de Santa Lucía de Buztintxuri este domingo a las 22.25 horas.

Es una de las intervenciones que ha realizado la Policía Municipal durante el fin de semana, en el que ha atendido treinta accidentes con resultado de dos heridos de carácter grave y cuatro de carácter leve, según ha informado el cuerpo policial.

El primer herido grave es un hombre de 81 años que fue atropellado el viernes en el cruce de la calle Miluce con la avenida de Barañáin a las 11.10 horas. La conductora involucrada arrojó un resultado negativo en las pruebas de alcohol y drogas. El segundo herido grave fue un hombre de 38 años que perdió el control de su vehículo de movilidad personal en el cruce del paseo de Enamorados con la calle Río Arga y cayó sobre la calzada el sábado a las 22.30 horas. Fue ingresado en la UCI. El herido circulaba sin casco y se produjo las lesiones en la cabeza.

Por otro lado, la Policía Municipal ha realizado durante el fin de semana 1.295 pruebas de etilometría y drogas, con un resultado de 22 positivos, es decir, un 1,7% del total. Tres personas están siendo investigadas por conducir con altas tasas de alcohol o por conducción temeraria. Un conductor que conducía bajo la influencia del alcohol dio también positivo en las cinco drogas que marca el test.

De las 22 personas denunciadas por positivo, tres han sido investigadas por un delito contra la seguridad vial, dos por conducir un vehículo a motor con altas tasas de alcohol y un tercero por conducción temeraria tras huir a toda velocidad del vehículo policial el viernes a las 16.50 horas.