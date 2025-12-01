Cinco personas trasladadas tras una colisión múltiple en Esquíroz

PAMPLONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado heridas de diversa consideración la tarde del lunes tras colisionar tres vehículos en la autovía A-15 en Esquíroz (Galar).

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 17.04 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de Bomberos del parque de Cordovilla, dos ambulancias de soporte vital avanzado (medicalizadas), una ambulancia de soporte vital avanzado enfermerizada y patrullas de la Policía Foral, según ha informado el Gobierno de Navarra.

El siniestro vial se ha producido en el punto kilométrico 85,8 de la A-15, a la altura de Esquíroz (Galar). Ha consistido en una primera colisión por alcance entre dos turismos, uno de los cuales ha quedado girado e invadiendo el carril izquierdo de la carretera, y ha sido posteriormente arrollado por un camión que circulaba por ese carril, y ha quedado volcado.

Tras liberar los bomberos a una mujer de 42 años que se encontraba atrapada en uno de los vehículos, los servicios de emergencia han trasladado a cinco personas al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. Se trata de la mencionada mujer de 42 años, que ha sufrido politraumatismos con pronóstico grave, un varón de 41 años con politraumatismos de pronóstico reservado y una mujer de 46 años con contusiones de carácter leve. Además, han sido trasladados a pediatría del Hospital Universitario una niña de 12 años, que ha sufrido politraumatismos de pronóstico reservado y un niño de 10 años, que ha sufrido politraumatismos con pronóstico muy grave. Por su parte, el conductor del camión ha resultado ileso.

Efectivos de la Policía Foral investigan las causas e instruyen las diligencias del siniestro.