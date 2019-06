El cine al aire libre regresará a la terraza de Baluarte los días 18, 23 y 25 de julio con el ciclo 'RoofTop Cinema'

Publicado 10/06/2019 12:34:27 CET

La terraza del Baluarte abrirá sus puertas la segunda quincena de julio, por sexto año consecutivo, para acoger el ciclo 'RoofTop Cinema', una forma de ver cine al aire libre y bajo las estrellas -si el tiempo lo permite-.

Esta iniciativa, que surgió siguiendo la experiencia puesta en marcha en ciudades como Melbourne, Nueva York, Londres, Perth o Tallín, llega un año más de la mano de la Filmoteca de Navarra y de Baluarte.

La programación de esta edición girará en torno a la luna, con motivo del 50º aniversario de la llegada del ser humano a la superficie lunar. El ciclo comenzará el 18 de julio con una película realizada antes de aquel viaje espacial, 'La gran sorpresa' (First men in the moon, 1964), con la que se rinde homenaje al cine de ciencia-ficción de serie B.

La segunda proyección, el 23 de julio, será en clave de comedia, con 'La luna en directo' (The Dish, 2000), en la que se narra la noche en que Neil Armstrong pisaba la luna, y que está ambientada en el lugar que primero recibió la noticia de aquel acontecimiento: el observatorio Parkes de Australia.

Por último, el 25 de julio se visionará el filme de ficción con aroma de thriller 'Moon' (2009), que plantea unas condiciones de vida en la luna en un futuro no muy lejano.

Las tres proyecciones tendrán lugar a las 22.15 horas y serán en versión original con subtítulos en castellano. Las entradas cuestan 6 euros y se pueden adquirir en las taquillas de Baluarte, en la web www.baluarte.com y en el teléfono 902 15 00 25. Los abonos, que incluyen entradas para las tres películas cuestan 15 euros y solo están disponibles en las taquilla