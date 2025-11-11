El CIP Huarte, Lunes Lilas y la Red de Técnicas de Igualdad, premiados por su labor contra la violencia de género

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, y la directora de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, Estrella Lamadrid - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Navarra ha concedido las Meninas de este año al Centro Integrado de Formación Profesional de Huarte, la asociación Lunes Lilas y la Red de Técnicas de Igualdad de Entidades Locales de Navarra.

Se trata de un reconocimiento a "organizaciones, instituciones y personas comprometidas en la erradicación de la violencia contra las mujeres". Promovida por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género dependiente del Ministerio de Igualdad, la entrega de las Meninas se enmarca en los actos conmemorativos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra el 25 de noviembre.

El acto de entrega será el 24 de noviembre en Civican, según ha dado a conocer este martes en una rueda de prensa la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, que ha comparecido junto a la directora de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, Estrella Lamadrid.

El CIP Huarte / Uharte IIP es un centro de titularidad pública "con más de 40 años de historia, y que se ha consolidado como un espacio de segunda oportunidad para muchos jóvenes". Su propuesta educativa "se basa en un enfoque inclusivo, innovador y centrado en la persona" y "uno de sus valores fundamentales es la defensa de la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, la igualdad de trato y la no discriminación de las personas, así como el fomento de los buenos tratos, la convivencia, la prevención y la resolución pacífica de los conflictos".

Lunes Lilas nace en 2008 como una iniciativa vinculada a la asociación feminista Andrea, "que llevaba más de 30 años atendiendo a mujeres víctimas de violencia machista". Impulsan la formación en igualdad de género tanto a profesionales como al público en general, y colaboran activamente en la Casa de las Mujeres de Pamplona organizando actividades dirigidas a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia. También participan en redes como la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad; la Plataforma Estambul; o la Red de Lucha contra la Pobreza.

Por último, la Red de Técnicas de Igualdad de Entidades Locales de Navarra es una agrupación técnica que reúne a las personas que se encargan de impulsar las políticas de igualdad en los municipios navarros, y que está centrada en asesorar y en impulsar medidas con perspectiva de género en el ámbito local. Realiza funciones como el diseño de políticas municipales, difusión de campañas de concienciación y sensibilización, o implantación y gestión de recursos. Coordina las actividades que desarrollan las técnicas de igualdad en las entidades locales en las que están presentes, y forma parte del grupo de trabajo para la creación de una Red de Entidades Locales por la Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia machista en la Comunidad foral.

Junto a las tres Meninas, este año recibirán un reconocimiento Jesús González, de Policía Nacional; Óscar Silva, de Guardia Civil; Cristina Eseverri, de Policía Foral; y Ángel Beortegui, de Policía Municipal de Pamplona, por "su entrega y su dedicación a la lucha policial contra la violencia de género".

Dentro del programa de actos conmemorativo del 25N, la Delegación del Gobierno en Navarra ha organizado su VIII Jornada sobre Violencia contra las Mujeres. Bajo el título 'Dando voz a las víctimas', se celebrará el 21 de noviembre en el auditorio de Civican.

CIFRAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN NAVARRA

Por su parte, Lamadrid ha explicado que según figura en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), hay registrados en Navarra 11.098 casos que afectan a 9.911 víctimas y a 10.198 agresores.

Eso significa que cerca de un 3% de las mujeres de la Comunidad foral han denunciado ser víctimas de violencia de género y ese mismo porcentaje de varones son victimarios. De este número global, 2.090 casos están activos. Afectan a 2.031 víctimas y a 2.040 agresores, de los cuales 306 (15%) son "agresores persistentes", aquellos que ejercen violencia hacia más de una víctima.

Del total, 25 son de riesgo alto, 304 son de riesgo medio y 1.761 son de riesgo bajo. A su vez, en 138 casos hay menores en situación de riesgo, un 6,6% del total.

Según ha apuntado, "el rango de edad más numeroso es aquel en el que las mujeres tienen entre 31 y 45 años, con un 42% del total de casos, seguidos de las víctimas entre 46 y 64 años, un 24%, y de las víctimas entre 18 y 30 años, un 22%". "Y el rango de edad que tiene menos casos denunciados es el de las mujeres mayores de 65 años, con un 2% de los casos, o menores de 18 años, que tienen un 0,66%", ha subrayado.

Por otro lado, hay en Navarra 182 mujeres dentro del Servicio Telefónico de Atención y Protección para Víctimas de Violencia contra las Mujeres (ATENPRO). En cuanto a la red de Puntos de Violeta en Navarra, se han establecido 660 puntos estables: 602 en las farmacias y 58 en diferentes Administraciones Públicas.

Lamadrid también ha destacado la adhesión de Corella y de Huarte a VioGén, de manera que ya son 17 los ayuntamientos de la Comunidad foral cuyos cuerpos policiales forman parte del sistema.

Por su parte, hay 75 instalaciones en activo del dispositivo telemático COMETA para el control de medidas de alejamiento. Respecto al servicio 016, hasta el mes de septiembre había recibido 1.004 consultas procedentes de Navarra.

EL SISTEMA COMETA FUNCIONA "CON NORMALIDAD"

En cuanto al sistema COMETA, "tras toda la información que se ha vertido en los medios de comunicación" sobre "las incidencias que se produjeron con estos dispositivos", ha destacado que "las usuarias del servicio han estado en todo momento protegidas por el sistema, porque se han activado todos los protocolos en caso de una incidencia, ya fuera motivada la incidencia por una razón técnica (por una pérdida de cobertura, por un fallo de la pulsera) o bien por una actuación incumplidora del agresor".

"Siempre se les ha atendido", ha reivindicado, tras añadir que los agentes "acuden rápidamente" para "comprobar qué tipo de incidencia se está produciendo y por si acaso se producía un incumplimiento de la orden de alejamiento".

"Es cierto que durante el 2024 se registraron diferentes incidencias técnicas, fundamentalmente porque entró en funcionamiento un nuevo contrato a partir del mes de enero con un cambio de tecnología, con un cambio de empresa y con la ampliación del servicio al ámbito de las víctimas de violencia sexual", ha señalado.

Por eso, ha continuado, "hubo muchas incidencias técnicas, eso no hay que negarlo, pero estas incidencias han sido siempre atendidas por el centro control del servicio Cometa, que está en Madrid, han sido monitorizadas por la Delegación del Gobierno contra Violencia de Género, que depende del Ministerio de Igualdad, y en la actualidad se encuentran resueltas".

Estas incidencias, ha dicho, "no han afectado a procedimientos judiciales para enjuiciar delitos de agresiones físicas". "Sí que han podido afectar a procedimientos para enjuiciar quebrantamientos. En ese caso se emite un informe donde se explica la razón de la incidencia, si ha habido una aproximación y si se ha producido un quebrantamiento. Pero nunca ha habido un delito de agresión física por estas incidencias", ha incidido.

Según ha apuntado, "a día de hoy no se ha producido ningún asesinato de ninguna mujer que llevara estos dispositivos" y "el sistema funciona con total normalidad". "El sistema funciona, a pesar de que se han producido ciertas incidencias que ya se han solucionado", ha manifestado.