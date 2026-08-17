Circula con una rueda reventada en Pamplona y da positivo en alcohol

Archivo - Un furgón de la Policía Municipal de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Pamplona investiga a un conductor de 21 años que, tras sufrir un accidente de tráfico y circular con una rueda reventada en la Milagrosa, arrojó una tasa positiva de alcohol de 0,88 mg/litro en aire espirado.

Es una de las intervenciones que ha realizado durante el fin de semana el cuerpo policial, que investiga a otro conductor, un varón de 62 años, tras arrojar una tasa de alcohol de 0,69 mg/l y dar positivo en cocaína, anfetamina y metanfetamina, por lo que deberá comparecer en el juzgado. El vehículo fue retirado al depósito municipal. A los dos conductores se les investiga por delitos contra la seguridad vial.

La Policía Municipal ha atendido durante el fin de semana nueve accidentes de tráfico en los que ninguna persona ha resultado herida y únicamente se han producido daños materiales.

Además, el cuerpo policial ha recibido estos días en la Oficina de Atención Ciudadana 45 denuncias y ha detenido a doce personas acusadas de diversos delitos: maltrato en el ámbito familiar, agresión sexual, robo con violencia o intimidación, quebrantamiento de medida cautelar, coacciones, lesiones, conducir sin permiso y atentado contra agentes de la autoridad.

En lo que respecta a Seguridad Ciudadana, Policia Municipal ha atendido durante el fin de semana 327 requerimientos. Los avisos por ruidos han generado 56 intervenciones, 54 intervenciones han estado relacionadas con problemas de convivencia y se ha atendido a 22 personas que se encontraban en situación de necesidad por indisposición o caídas.

Los avisos por ruidos fueron principalmente por música elevado en terrazas, vía pública y viviendas. En una de las actuaciones realizadas se efectuó una mediación de sonometría con resultado positivo por el ruido procedente de una campana extractora de un establecimiento. El responsable apagó el aparato hasta su reparación.

Respecto a la convivencia, se atendieron principalmente discusiones y conflictos entre particulares, personas con comportamientos agresivos o causando molestias en establecimientos, portales y espacios públicos.