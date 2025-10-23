El cirujano pediátrico Carlos Bardají, distinguido como Persona Voluntaria de Navarra 2025

PAMPLONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Navarro del Voluntariado ha acordado otorgar la distinción Persona Voluntaria de Navarra 2025 al cirujano pediátrico Carlos Bardají Pascual, tras un proceso de valoración de todas las candidaturas presentadas. El reconocimiento destaca sus tres décadas de cooperación sanitaria en África y más de veinte años de compromiso con la ONG Hope & Progress.

Este galardón, considerado el máximo reconocimiento foral en materia de voluntariado, busca dar visibilidad, prestigio y respaldo institucional a quienes dedican su tiempo y esfuerzo a labores altruistas en favor de la comunidad. La entrega de la distinción se celebrará el próximo 27 de noviembre en el marco del Congreso Estatal del Voluntariado que el Gobierno de Navarra organiza en Baluarte junto con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Con esta distinción, Navarra busca reconocer la trayectoria y el ejemplo de quienes destacan por su compromiso social, su responsabilidad ética y su servicio a la comunidad, así como por la relevancia de sus acciones en el ámbito del voluntariado, ha informado el Ejecutivo.

Carlos Bardají, exjefe del servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Universitario de Navarra, ha sido reconocido por su amplia trayectoria de cooperación sanitaria en África. Durante más de dos décadas, ha liderado un equipo de profesionales que viaja periódicamente a Senegal y Gambia para ofrecer atención quirúrgica gratuita a menores con malformaciones congénitas, tumores o secuelas de quemaduras.

Su compromiso con la medicina humanitaria comenzó en 1999, cuando participó en su primera expedición a Gambia para operar a niños con paladar hendido. Aquella experiencia fue el punto de partida de un proyecto vital: la creación de la ONG Hope & Progress, con la que ha dado continuidad y proyección a su labor solidaria.

La entidad trabaja también para fortalecer los sistemas de salud locales, rehabilitando quirófanos, donando material sanitario y formando a personal médico y de enfermería en los hospitales donde colabora. Entre sus proyectos más recientes destacan la instalación de incubadoras ligeras en servicios de neonatología de Senegal y el desarrollo de prótesis de miembro superior mediante impresión 3D, una iniciativa pionera en la región.

Gracias al esfuerzo continuado de su equipo de voluntarios, ha indicado el Ejecutivo, miles de niños africanos han podido acceder a una atención médica de calidad y recuperar su bienestar. La ONG mantiene su actividad y su compromiso: garantizar que ningún niño vea limitado su futuro por falta de recursos sanitarios.

El equipo de Hope & Progress acaba de regresar de su 61ª misión humanitaria en Senegal, donde realizó 73 intervenciones quirúrgicas a menores en el hospital del distrito de Oussouye, reafirmando así una labor que combina profesionalidad, solidaridad y esperanza.

NUEVA LEY FORAL DEL VOLUNTARIADO Coincidiendo con el reconocimiento a Carlos Bardají como Persona Voluntaria de Navarra 2025, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno foral, Félix Taberna, ha presentado el anteproyecto de la nueva Ley Foral del Voluntariado, que nace con el objetivo de "situar a Navarra a la vanguardia del compromiso social".

En palabras del vicepresidente Taberna: "Este anteproyecto se inspira en una enseñanza clásica de Platón: 'Buscando el bien de nuestros semejantes encontraremos el nuestro'. Esta máxima filosófica impregna y vertebra el espíritu de la ley, al entender que el voluntariado no solo beneficia a quien lo recibe, sino que también transforma a quien lo ejerce y, en última instancia, fortalece los cimientos éticos y comunitarios de toda la sociedad".

La vigente Ley Foral del Voluntariado fue aprobada en 1998. Desde entonces, ha indicado el Gobierno, la sociedad ha vivido transformaciones profundas, tanto en las formas de participación ciudadana como en la propia concepción del compromiso solidario. Ante esta realidad, el Ejecutivo considera "imprescindible renovar y actualizar el marco legal para adecuarlo a las exigencias y realidades del presente".

El anteproyecto ha sido elaborado desde su inicio mediante un proceso de co-creación con los agentes del voluntariado. Surge, ha expuesto, tras un amplio ejercicio participativo en el que han intervenido entidades de voluntariado, personas voluntarias, administraciones públicas y organizaciones privadas, con "la convicción de que las leyes más justas son aquellas que se escriben con la voz y la experiencia de quienes sostienen el tejido comunitario día a día".

El director general de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento, Joseba Asiain, ha subrayado que la norma "quiere reconocer todas las formas de compromiso ciudadano y adaptarlas a los nuevos tiempos, en los que la solidaridad también se expresa desde la empresa, la universidad o el entorno digital".

Entre las principales novedades, destaca la regulación del voluntariado corporativo, entendido como aquel que desarrollan las personas trabajadoras en el marco de su empresa. El texto lo contempla como una expresión de responsabilidad social que, además de reforzar la cohesión interna de las organizaciones, multiplica su impacto positivo en la sociedad. "El voluntariado corporativo demuestra que las empresas también pueden ser agentes de transformación social. Involucrar a plantillas y directivos en proyectos solidarios hace que la cultura de la cooperación penetre en el propio tejido productivo", ha afirmado Asiain.

Según un estudio realizado por el propio Ejecutivo foral, el 75% de las empresas navarras desconocía qué era el voluntariado corporativo, aunque el 40% ya lo practicaba. Por ello, el anteproyecto prevé impulsar encuentros entre empresas y organizaciones sociales, así como visibilizar experiencias inspiradoras que sirvan de referencia para extender este modelo de colaboración.

El texto dedica también un apartado al voluntariado en el sistema educativo, regulado en los artículos 28 y 29, y promueve programas de colaboración entre universidades, entidades sociales y administraciones públicas. "El voluntariado es una escuela de ciudadanía. Queremos que quienes pasan por la universidad no salgan solo con un título, sino con la conciencia de que el conocimiento tiene sentido cuando se pone al servicio de la comunidad", ha explicado Asiain, quien ha añadido: "No queremos jóvenes solo competitivos; los queremos comprometidos".

El anteproyecto refuerza además el carácter inclusivo del voluntariado, reconociendo el derecho de todas las personas a participar con independencia de sus capacidades. Para ello, se contemplan medidas de accesibilidad, acompañamiento y apoyo que garanticen la participación activa de las personas con discapacidad en programas de voluntariado. "Esta ley rompe barreras, contemplando a las personas con discapacidad no como meras receptoras de la acción voluntaria sino también como personas voluntarias. Las personas con discapacidad son agentes de cambio y solidaridad", ha destacado Asiain.

La formación y el reconocimiento también ocupan un lugar central en el texto. Cada persona voluntaria deberá recibir capacitación específica adaptada a su tarea, y las entidades estarán obligadas a integrar la formación en sus planes de acción. Se establecerá asimismo un sistema oficial de acreditación de competencias adquiridas a través de la experiencia voluntaria y se creará la Escuela de Acción Voluntaria, que coordinará y unificará la oferta formativa del sector, ha añadido el Gobierno.

Otra de las novedades significativas es la incorporación del voluntariado juvenil desde edades tempranas. La futura ley permitirá la participación de jóvenes de entre 12 y 16 años en actividades de voluntariado, siempre que no interfieran en su desarrollo ni en su formación académica.