La ciudadanía navarra puede acceder a su historia clínica interoperable nacional y europea mediante Cl@ve

PAMPLONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudadanía navarra puede acceder desde ahora a su información clínica interoperable del Sistema Nacional de Salud y Europeo también mediante el sistema Cl@ve. Esta mejora, ha informado el Gobierno foral, facilita el acceso seguro a los servicios sanitarios digitales y refuerza la continuidad asistencial cuando las personas se desplazan fuera de la Comunidad foral.

Según ha detallado, el acceso seguro a la información sanitaria se refuerza así para facilitar la atención médica tanto en otras comunidades autónomas como en países de la Unión Europea.

El acceso mediante Cl@ve, bien clave permanente o clave móvil, se suma a los sistemas ya disponibles como certificado digital o DNI electrónico (DNIe). Este método permite identificarse de forma "sencilla y segura", y refuerza la protección de los datos personales de salud, ha añadido el Ejecutivo.

INFORMACIÓN CLÍNICA RELEVANTE Y PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS

Gracias a la interoperabilidad de la historia clínica, cuando un paciente necesita atención médica en otra comunidad autónoma o en determinados países de la Unión Europea, los profesionales sanitarios pueden consultar información clínica relevante. Esto permite, ha añadido, mejorar la seguridad clínica y garantizar la continuidad de los tratamientos.

La historia clínica interoperable nacional y europea ofrece ventajas como una mayor seguridad en la atención sanitaria, al disponer de información clínica relevante como alergias o medicación activa, y la continuidad asistencial, tanto para las personas navarras que son atendidas fuera de la Comunidad foral, como para la ciudadanía nacional y europea atendida en Navarra.

Este intercambio de información es posible gracias a los proyectos Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud (HCDSNS), que permite la interoperabilidad de la información clínica entre comunidades autónomas, y Patient Summary y ePrescription, servicios europeos enmarcados en el programa MyHealth@EU, que posibilitan el acceso al resumen clínico del paciente y la dispensación electrónica de la medicación prescrita, respectivamente, cuando la atención se produce en países participantes de la Unión Europea. Estos servicios son coordinados por el Ministerio de Sanidad.

Además de posibilitar la dispensación de medicamentos prescritos en España en los países europeos participantes, estos servicios permiten una reducción de duplicidades innecesarias de pruebas diagnósticas, así como una mejora de la coordinación entre profesionales sanitarios.

El Servicio Navarro de Salud implantó en 2024 el acceso a estas tres herramientas para todo el personal médico y de enfermería, facilitando así la consulta de información clínica relevante y mejorando la continuidad asistencial tanto a nivel nacional como europeo.

Los países que actualmente tienen interoperabilidad son Finlandia, Estonia, Letonia, Países Bajos, República Checa, Croacia, Luxemburgo, Francia, Portugal, Malta Grecia y Chipre, aunque progresivamente se va ampliando la red a nuevos Estados miembros.

ACCESO CON CL@VE

A los accesos ya disponibles se suma ahora Cl@ve, un sistema de identificación electrónica reconocido por las administraciones públicas, que "facilita el acceso a los servicios digitales desde cualquier lugar, manteniendo las garantías de seguridad y confidencialidad de la información sanitaria", ha expuesto el Gobierno.