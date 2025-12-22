Las cocinas de los hospitales del Servicio Navarro de Salud cambian los menús por Navidad

Archivo - Personal de cocina del Hospital Universitario de Navarra. - E PIMOULIER - Archivo

PAMPLONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales adscritos al Servicio Navarro de Salud ofrecerán menús especiales a las personas que permanezcan ingresadas durante las fiestas de Navidad. Diseñados por los profesionales de dietética y nutrición, los menús están compuestos por platos típicos de estas fechas.

En el Hospital Universitario de Navarra (HUN) se elaborarán dos menús: uno dirigido a la población adulta y un menú infantil, ambos contarán con dos opciones para elegir en el primer y segundo plato, y postre. En Nochebuena las personas adultas podrán optar entre sopa de pescado con guarnición de marisco o ensalada de invierno con queso feta; de segundo optarán entre canelones caseros de carne o corvina al estilo Orio con patatas panadera. De postre se ofrecerá compota de Navidad con ciruelas y orejones o crema de chocolate y cerezas, junto con turrones surtidos.

El menú infantil constará de sopa de pescado o crema navideña de alubia verde; canelones tradicionales o corvina al estilo Orio con patatas panadera; helado con sorpresa o crema de chocolate y cerezas, además del surtido de turrón infantil.

El día de Navidad el menú estará formado por cardo con almendras o pasta con salmón y crema de queso; cordero de Navarra al chilindrón o albóndigas con merluza en salsa verde con gambas; flan de turrón con virutas de chocolate o piña natural.

Los niños ingresados podrán elegir entre pasta con salmón y crema de queso o cardo con almendras; costillas de cordero a la plancha con patatas paja o albóndigas de merluza en salsa verde con gamas; y flan de turrón de Jijona o piña natural de postre.

Además, se ofrecerán menús especiales para quienes necesiten dietas trituradas.

TUDELA Y ESTELLA-LIZARRA

El Hospital Reina Sofía de Tudela ofrecerá la noche del día 24 de diciembre caldo de la abuela, cardo de Navidad, merluza en salsa de naranja con trigueros, tiramisú y surtido de turrones. El día de Navidad, 25 de diciembre, las personas ingresadas degustarán una ensalada con queso, membrillo y nueces, crema de zanahoria con garbanzo, carrillera asada con patata panadera y sorbete.

En el Hospital García de Orcoyen de Estella-Lizarra el menú de Nochebuena estará compuesto por crema de marisco, cardo de Azagra en salsa, merluza en salsa verde con almejas, piña natural y surtido de bombones de Estella-Lizarra. El día de Navidad podrán degustar consomé, ensalada con frutos del mar, solomillo de la tierra a la plancha con piquillo de Lodosa, helado artesano de mantecado y surtido de bombones de la localidad.