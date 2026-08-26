Cohesión Territorial abona a las entidades locales de Navarra 10,7 millones para inversiones que consideren prioritarias

PAMPLONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra ha abonado este miércoles 10,7 millones de euros a todos los ayuntamientos y concejos de Navarra a través del Plan de Libre Determinación y en el marco del Plan de Inversiones Locales (PIL), según ha conocido este miércoles el Ejecutivo foral en su sesión.

La aportación, realizada a través de la Dirección General de Administración Local y Despoblación, está destinada a inversiones inscritas en la programación local que pueden incluir la renovación de redes, saneamiento, pluviales, pavimentación, urbanización de travesías y dotaciones municipales y concejiles. Una vez establecido el importe destinado a cada entidad local, son estas las que realizan el reparto de acuerdo con las necesidades y prioridades municipales de manera autónoma.

El Gobierno ha destacado que con estas ayudas se favorece la autonomía de los municipios "ya que les permiten realizar actuaciones prioritarias para ellos". Además, para que las entidades locales puedan abordar inversiones de mayor cuantía, las aportaciones del Programa de Libre Determinación pueden acumularse sin necesidad de ser ejecutadas obligatoriamente en año en curso.

El reparto se ha realizado en virtud de criterios de población y dispersión geográfica ente todos los municipios y concejos de la Comunidad foral. Los importes van desde la percepción mínima de 1.800 euros a los más de 190.000 que recibirá Pamplona.