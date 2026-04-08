Cohesión Territorial adjudica por 2,23 millones la adecuación y mejora de la NA-6000 entre Etxabakoitz y Campanas

La N-6000 antes de la rehabilitación. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha adjudicado a Construcciones Mariezcurrena SL, por un importe de 2,23 millones de euros, IVA incluido, la adecuación y mejora de 12,91 kilómetros de la carretera local NA-6000 Etxabakoitz-Campanas.

Las obras tienen un plazo de ejecución de dos meses y supondrán una mejora en la seguridad de la vía. Así, ha indicado el Ejecutivo foral, se aumentará la sección de la calzada mediante una cuneta pisable de hormigón, se adecuará el pavimento, se saneará el firme y se estabilizarán los taludes de la vía.

La rehabilitación estructural de la NA-6000 se llevará a cabo entre los puntos kilométricos 0 a 13,950, a excepción del tramo que comprende la travesía de Cizur Menor, entre los puntos kilométricos 1,120 y 1,790.

La ejecución de los trabajos va a requerir cortes puntuales y zonas de desvío provisional, ha añadido el Gobierno.