Cohesión Territorial adjudica la redacción del proyecto para la construcción del enlace de Sunbilla norte en la N-121-A

PAMPLONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha adjudicado los trabajos de redacción del 'Proyecto de construcción del enlace de Sunbilla norte en el P.K. 51+000 de la carretera N-121-A' con un valor de 80.000 euros y un plazo de ejecución de diez meses.

La redacción del proyecto incluye sustituir la actual glorieta partida en el punto kilométrico 51 por un enlace a distinto nivel. La obra prevé la continuidad de la carretera NA-1210 por debajo de la N-121-A mediante una nueva estructura, así como la construcción de ramales que facilitarán los accesos y salidas a la vía, eliminando los cruces de trayectorias al mismo nivel y reduciendo de manera significativa el riesgo de accidentes.

Este proyecto se enmarca en el proceso de conversión de la N-121-A en vía 2+1, con el objetivo de "reforzar la seguridad vial en uno de los tramos de mayor intensidad de tráfico".