Cohesión Territorial concluye la adecuación de la NA-6000 entre Echavacoiz y Campanas

La directora general de Obras Públicas de Infraestructuras, María Torres, junto a representantes locales de la zona. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ya ha culminado las obras de adecuación y mejora de la carretera local NA-6000 Echavacoiz-Campanas, una actuación destinada a mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial en este eje de la Comarca de Pamplona. La intervención fue adjudicada, en abril de este año, por 2,23 millones de euros.

La directora general de Obras Públicas e Infraestructuras, María Torres, ha visitado el nuevo estado de la NA-6000 para conocer la situación actual, una vez finalizada la actuación. Durante esta visita, ha puesto en valor esta actuación ya que "dota de mayor seguridad a los y las vecinas de la zona, y mejora una infraestructura relevante para la movilidad de la Comarca de Pamplona".

"La rehabilitación de la NA-6000 contribuye a mejorar la seguridad vial, comodidad y fluidez de la circulación en el entorno, a lo largo de casi 14 kilómetros", ha asegurado Torres. Además, ha aprovechado la visita para poner en valor la labor del Servicio de Conservación de la Dirección General, que trabaja para "mantener en estado óptimo de la Red de Carreteras de Navarra".

Durante la visita, la directora general ha estado acompañada del alcalde Cendea de Galar, Óscar Amóztegui, la alcaldesa de Tiebas-Muruarte de Reta, Yolanda Obanos, el presidente del Concejo de Olaz, Ángel María Aranguren. También han acudido representantes de la empresa encargada de realizar las obras, así como técnicos de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras.

ACTUACIÓN SOBRE CERCA DE 14 KILÓMETROS

La adecuación y rehabilitación estructural se ha llevado a cabo entre los puntos kilométricos 0 y 13,950, con la excepción del tramo correspondiente a la travesía de Cizur Menor, comprendido entre los puntos kilométricos 1,120 y 1,790. La actuación ha permitido mejorar las condiciones de conservación de esta carretera, "reforzando tanto su comportamiento estructural como las condiciones de circulación para las personas usuarias de la vía".

Durante las obras de acondicionamiento, se ha aumentado la sección de la calzada mediante una cuneta pisable de hormigón, renovado el pavimento, así como el saneo del firme existente y la estabilización de los taludes de la vía.