Cohesión Territorial fomenta el uso del autobús público y discrecional para acceder a servicios esenciales y para ocio

Berta Miranda y Santiago Alemán, en la presentación de la campaña de fomento del autobús público. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno foral, a través de la Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible, ha presentado este viernes en Pamplona la campaña 'La vida, mejor en bus / Bizitza, hobeki autobusez', una iniciativa que quiere poner en valor las ventajas del uso del autobús público y discrecional como medio de transporte frente al vehículo privado.

La directora general de Transportes y Movilidad Sostenible, Berta Miranda, ha defendido el compromiso del Gobierno de Navarra con "un servicio esencial para la vertebración del territorio que permite el acceso a servicios básicos como la salud, la administración o la educación, pero que también nos acerca a los entornos laborales, al ocio y la cultura". Asimismo, la titular de Transportes ha afirmado que "la campaña quiere poner en valor cuestiones como la comodidad, el descanso o la desconexión, beneficios que ofrece el autobús como medio de transporte".

"Estamos construyendo una Navarra más sostenible, accesible y vertebrada, y lo hacemos con un servicio de transporte público que crece anualmente en cuanto a personas usuarias", ha añadido. "Durante el 2025, los y las personas que eligen el autobús en Navarra crecieron cerca de un 8%. Este dato demuestra que cada vez son más los y las navarras que eligen este medio de transporte para su día a día, pero también para ocasiones especiales", ha concluido Miranda, que ha presentado la campaña acompañada del director del servicio de Gestión, Ordenación de Transportes y Movilidad, Santiago Alemán.

'LA VIDA, MEJOR EN BUS / BIZITZA, HOBEKI AUTOBUSEZ'

La campaña que ha puesto en marcha la Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible se promocionará en marquesinas de toda la Comunidad foral, así como en redes sociales y cuñas de radio.

El público objetivo de la campaña publicitaria recoge a toda la ciudadanía navarra, dado que toda ella es susceptible de ser usuaria del transporte público de viajeros por carreteras, así como del uso discrecional del autobús. Respecto a este último, la campaña está orientada para llegar a los usuarios de todas las edades y que realizan desplazamientos por cuestiones específicas como celebraciones, viajes, trabajo y otras acciones ligadas al ocio y al turismo, según ha informado el Ejecutivo.