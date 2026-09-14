Cohesión Territorial impulsa la primera edición de los Premios REVIVAE

Presentación de los Premios. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Administración Local y Despoblación, ha puesto en marcha la primera edición de los Premios REVIVAE Navarra, una iniciativa con la que pretende reconocer y visibilizar a las personas, entidades, proyectos e iniciativas que contribuyen a generar actividad y oportunidades y a mantener vivos los municipios de la Comunidad foral que se encuentran en riesgo de despoblación.

La presentación de la convocatoria de la primera edición de los premios se ha celebrado este lunes en la Casa Muruzábal, en San Martín de Unx, a cargo del director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez, y el alcalde de la localidad, Javier Leoz. Durante la presentación, Rodríguez ha puesto en valor estos galardones que "buscan poner el foco en quienes, desde diferentes ámbitos, trabajan por el futuro de sus pueblos y comunidades". "La creación de estos premios se enmarca en la estrategia del Gobierno de Navarra para afrontar el reto demográfico desde el reconocimiento de las capacidades y oportunidades existentes en el territorio, afrontando este reto con una mirada positiva", ha añadido.

"Queremos premiar a aquellos que contribuyen a cambiar la narrativa sobre cómo se vive en los pueblos, dignificando y poniendo en valor los entornos rurales, además de hacerlos atractivos para desarrollar en ellos los proyectos personales o empresariales", ha manifestado. "Con la primera convocatoria de los premios Revivae celebramos a quienes mantienen vivos los pueblos de Navarra, a quienes potencian iniciativas que generan empleo, prestan servicios, impulsan la actividad económica, fortalecen la cohesión social o abren nuevas oportunidades de desarrollo", ha concluido.

CINCO CATEGORÍAS

Los Premios REVIVAE Navarra cuentan con cinco modalidades: Emprende, Esencia, Publika, Pionera e Inspiración, que recogen diferentes maneras de contribuir a la dinamización del medio local y a afrontar el reto de la despoblación.

La categoría Emprende reconocerá iniciativas vinculadas al emprendimiento y la generación de actividad y empleo; Esencia pondrá en valor aquellas actuaciones relacionadas con la identidad y los recursos propios de los municipios; Publika distinguirá iniciativas desarrolladas desde el ámbito público; Pionera reconocerá proyectos innovadores que contribuyen a abrir nuevas oportunidades en el territorio; e Inspiración estará dirigida a personas, entidades o experiencias que, por su trayectoria, puedan servir de referencia para otros territorios.

De esta forma, los premios pretenden reflejar la diversidad de iniciativas que contribuyen a fortalecer el medio local y dar visibilidad a experiencias que, pese a su impacto en las comunidades en las que se desarrollan, no siempre alcanzan el reconocimiento público que merecen, según ha informado el Gobierno foral.

CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA

Las candidaturas deberán desarrollar su actividad en la Comunidad foral y tener su ámbito territorial de actuación en alguno de los municipios incluidos en las categorías de riesgo extremo, riesgo intenso, riesgo importante, declive intenso o declive moderado ante la despoblación.

El proceso de presentación de candidaturas estará abierto hasta el próximo 28 de septiembre. Los Premios REVIVAE Navarra aspiran así a convertirse en "un espacio para compartir y reconocer experiencias que demuestran que el medio rural navarro cuenta con proyectos, talento y capacidad para seguir construyendo futuro".