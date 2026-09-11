Cohesión Territorial prevé una inversión de 5,95 millones para la reparación y refuerzo del viaducto de Areso en la A-15

Puente de Areso en la A-15. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha aprobado el proyecto de reparación y refuerzo del viaducto de Areso, situado en la Autovía de Navarra A-15. Las mejoras en el puente, que se encuentra situado en el punto kilométrico 137,600 de esta vía, cuentan con un presupuesto de 5.952.412 euros (IVA incluido).

La actuación recogida en el nuevo proyecto tiene como objetivo reparar el puente además de corregir el drenaje del tablero. Esta obra busca mejorar la resistencia estructural de la infraestructura garantizar la seguridad vial de los usuarios.

Entre las actuaciones de reparación se contempla la limpieza de los elementos estructurales, así como la sustitución de varias vigas de borde deterioradas, el refuerzo mediante fibra de carbono y protección de las cabezas de las mismas. El proyecto incluye además la hidrodemolición y reconstrucción del borde del tablero y la sustitución de los sistemas de contención para instalar un nuevo pretil adaptado a la normativa vigente, ha informado el Gobierno foral.