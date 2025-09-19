Cohesión Territorial reafirma su "compromiso" con Red Explora Navarra para "tejer alianzas que multipliquen resultados"

PAMPLONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Red Explora Navarra / Nafarroa Ezagutu Sarea ha celebrado este viernes su 2º Día, en el recientemente rehabilitado Palacio de Arce, con la participación de ponentes de diversas comunidades y cerca de sesenta asistentes, en una jornada que ha versado sobre la regulación de flujo de visitantes como "clave para garantizar el equilibrio territorial y la puesta en valor del patrimonio cultural en clave de sostenibilidad". Ha servido también para compartir experiencias y estrategias no solo desde la perspectiva navarra, también con aportaciones de territorios vecinos como Burgos, Gerona, Huesca, Zaragoza o Cantabria.

El director general de Administración Local y Despoblación del Gobierno foral, Jesús Mari Rodríguez, ha abierto el acto y ha destacado que la Red Explora "una de las iniciativas que más representa nuestra apuesta por la cohesión territorial y la sostenibilidad". Más de 90 espacios naturales, singulares y culturales que "nos recuerdan que Navarra es, en su conjunto, un mosaico diverso, rico y lleno de vida".

Rodríguez ha recordado que la Red Explora "nació con voluntad de tejer alianzas entre instituciones, entidades locales, agentes sociales y ciudadanía". En muy poco tiempo, ha añadido, la Red Explora "ha demostrado que la cooperación multiplica resultados y es generadora de oportunidades". En este contexto ha valorado la inversión de cuatro millones de euros realizada por el departamento de Cohesión Territorial en el Palacio de Arce y su entorno, "un edificio que simboliza la memoria de este Valle, y que se ha convertido en un espacio vivo al servicio de la comunidad".

El director general ha reafirmado el apoyo "a la estructura y acciones de la Red Explora para fortalecer la identidad de los pueblos, generar orgullo de pertenencia, combatir la despoblación y convertir el patrimonio en motor de desarrollo económico, social y cultural".

Sara Sánchez, directora del Consorci de l'Alta Garrotxa, subcomarca catalana del Pirineo Oriental, ha defendido la planificación anticipada como filosofía "para garantizar la acogida de visitantes y su convivencia con la población local, con medidas como una línea circular de autobús, un sistema de reserva previa para las visitas o la recuperación de espacios degradados mediante la habilitación de estacionamientos y puntos intermodales de transporte".

Por su parte, Ana Blasco, alcaldesa de la villa medieval de Alquézar (Huesca), ha presentado los planes de movilidad de la localidad oscense como elemento para la gestión y convivencia local ante la masificación turística del nombrado "pueblo bonito de España", ponencia con la que se ha cerrado el bloque temático de gestión de flujos.

Después se ha iniciado el bloque de patrimonio cultural con la participación de Juan Miguel Gutiérrez, presidente de la Fundación Monasterio de Santa María de Rioseco, que ha destacado que la eficaz gestión desde la sociedad civil ha servido para recuperar este monasterio cisterciense del valle de Manzanedo (Burgos) y pasar de la lista roja del Patrimonio a conseguir el premio nacional de Hispania Nostra en 2022 en conservación del patrimonio como factor de desarrollo económico y social.

Jesús Andia, alcalde de Trasmoz (Zaragoza), ha subrayado el asentamiento de población e impulso a la economía local a través de la puesta en valor del recinto fortificado de este municipio zaragozano vinculado a la brujería y que sirvió de inspiración a Gustavo Adolfo Bécquer, quien dedicó al castillo y al pueblo tres cartas de su obra 'Desde mi celda'.

Por su parte, Ruth Pirón, coordinadora de la Oficina Técnica de Sostenibilidad Rural de la Red Cántabra de Desarrollo Rural, ha explicado el proyecto Culturea, mediante el que se ha inventariado en primera fase elementos del patrimonio etnográfico local y, en la actualidad, se trata de divulgar elementos etnográficos locales a través de jornadas experienciales orientadas a población local y visitante.

El cierre ha llegado de la mano de Francesca Mariani, presidenta de Red Explora, quien ha significado que los ejemplos mostrados a lo largo de la jornada son "replicables en nuestro territorio, inspiradores y completamente alineados con los objetivos de la Red Explora Navarra, que sigue consolidándose como un proyecto clave para el equilibrio territorial, la sostenibilidad y la valorización de nuestros recursos locales".

Además, se ha realizado una visita a los recursos de la zona como el propio Palacio, las zonas de baño con sus puntos de información en el que destaca la rehabilitada Casa del Ermitaño frente a la ermita y las termas romanas, con la presencia de la arquitecta Verónica Quintanilla, que diseñó la rehabilitación del Palacio de Arce, y del arqueólogo de Aranzadi Juantxo Agirre.