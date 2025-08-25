Cohesión Territorial refuerza la estructura del puente sobre el río Larraun en la NA-2410 en Irurtzun

PAMPLONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, trabaja en las obras de refuerzo del puente situado en el punto kilométrico 0,600 de la carretera local NA-2410, Barranca en Irurtzun. El presupuesto estimado de la actuación es de 259.216 euros y se prevé su finalización para el 15 de septiembre.

La rehabilitación se centra en la estructura del puente que atraviesa el río Larraun, y que consta de cuatro arcos de 5 metros y una anchura de 14,40 metros. Dispone de aceras elevadas a ambos lados, separadas de la calzada por bordillos, así como de barandillas metálicas. Asimismo, la actuación tiene como objetivo reforzar su cimentación, limpiar y rejuntar el material de fábrica, así como garantizar su funcionalidad y seguridad estructural, según ha explicado el Gobierno foral en una nota.

Para la mejora de la infraestructura se han construido ataguías para desviar el cauce fluvial y permitir trabajar en seco sobre las cimentaciones, que han sido reforzadas con hormigón armado. En paralelo, se ha llevado a cabo la limpieza de la estructura.

Al finalizar la rehabilitación estructural, se procederá a la retirada de materiales del cauce, la ejecución de una escollera para proteger la parcela afectada y la restauración ambiental del entorno mediante la plantación de vegetación autóctona. Además, se instalarán dos refugios para murciélagos en el puente.