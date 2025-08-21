Comienza este viernes 'Al Gayarre en la fachada', el ciclo de teatro familiar de calle del coliseo pamplonés

PAMPLONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Gayarre de Pamplona se dispone a retomar a partir de este viernes la programación estival con su tradicional cita frente a la fachada. Ésta está compuesta por un conjunto de cuatro propuestas de calle repletas de teatro, circo y humor, tanto en castellano como en euskera -todas ellas de entrada libre-.

El primero en presentarse ante el público será 'El circo de los sentidos / Zentzumenen zirkua' de la compañía barcelonesa Mumusic Circus, Premio a la Mejor Instalación FETEN 2025 (viernes 22 y sábado 23 de agosto de 17.30 a 20.30 horas). Se trata de un experimento sensorial de en torno a 15 minutos de duración "donde los y las espectadoras guiados por la historia de una niña que veía con las manos, viajarán a un mundo donde el tacto es luz, el oído es paisaje y los aromas cuentan secretos", indica el conjunto teatral.

La próxima semana será el turno de los sevillanos Los Hermanos Infoncundibles con 'Qué raro... ¿Verdad', un espectáculo de humor, música y circo que desafiará los límites de los "normal" (jueves 28 de agosto, 19 horas); tras ellos, los navarros Lorena Arangoa y Xabier Artieda darán vida a 'Aranburugoitiarrak. Herri kirolak' donde tratarán de mostrar su valía en su recién empezada carrera en el arte del deporte rural (viernes 29 de agosto, 19 horas, función bilingüe); y por último, con 'Los secretos de Mr. Stromboli' de El Que Ma Queda de Teatre & L'Avalot recalarán en el Gayarre un peculiar feriante, vendedor de elixires milagrosos y su troupe de fenómenos (sábado 30 de agosto, 19 horas).

Ya en el interior del teatro y como antesala a la nueva temporada, el ilusionista navarro Hodei hará doblete, con el estreno tanto en castellano como en euskera de '3 elementos / 3 elementuak'. El mago define su nueva creación como "una experiencia mágica inmersiva alejada de los espectáculos tradicionales". El martes 2, miércoles 3, jueves 4 de septiembre el público podrá experimentar este genuino show en su versión en castellano a las 17.30, 18.30 y 19.30 horas. Mientras que el viernes 5 podrá hacerlo en euskera con pases a la misma hora. Las entrada s tienen un precio de 2 euros.

Una semana después, el viernes 12 y sábado 13 de septiembre el conjunto teatral Cía Doble M presentará 'Sueña soñando a soñar', un viaje a los sueños llenos de teatro, zancos, levitaciones de objetos y sombras chinas. Este título contará con pases diarios a las 17.30, 18.30 y 19.30 horas ambos días. Las entradas pueden adquirirse por 2 euros.

También en septiembre, Bob Pop regresará tras su visita en octubre de 2023 con 'Los días ajenos' con una nueva reflexión escénica junto a Daniel Bayona llamada 'Hablar no sirve. De nada' (viernes 19, 20.30 horas) - entradas a 18 euros-. "Se trata de un diálogo, con su característico sello entre lo provocador e íntimo, en torno a temas tan universales como el amor, el sexo, el dinero, el cuerpo o las palabras".

Ese mismo fin de semana, el domingo 21 a las 19 horas, Mamen García y Alberto Sanz interpretarán la vitalista 'Hasta el final de la fiesta', una antología musical-emocional que habla de las ganas de vivir y no rendirse. Las entradas tienen un precio de 18 euros. En San Fermín Txikito llegará 'Campeones 2 en el teatro. Si Lorca levantara la cabeza...' (domingo 28, 18.30 horas), el debut en la dirección de Juan Manuel Montilla El Langui. La comedia para todos los públicos combina humor, emoción y teatro social, siguiendo la estela de la célebre película 'Campeones'. En esta segunda parte, los protagonistas se enfrentarán al reto de representar una obra de Federico García Lorca. Las entradas se encuentran disponibles con un precio general de 15 euros -menores de 30 años a 10 euros-.

La programación estival finalizará con una propuesta para todas las edades, repleta de música, teatro y danza: 'Bon Voyage!' de la compañía catalana Orthemis Orchestra (domingo 5 de octubre, 18.30). Diez músicos, preparados para viajar a su próximo concierto, se enfrentarán a un giro inesperado: su vuelo se cancela a causa de un temporal, hecho que les obliga a quedarse a la sala durante 24 horas. Las entradas se encuentran disponibles con un precio general de 15 euros -menores de 30 años a 10euros-.