Comienzan las obras para ampliar la zona de estacionamiento regulado al sur de Rochapea, que será zona naranja 24 horas

Imagen de una zona de aparcamiento regulado - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA-CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO

PAMPLONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona está acometiendo durante el mes de agosto los trabajos para ampliar el horario de la zona de aparcamiento regulado al sur del barrio de Rochapea.

Este proyecto piloto afectará, a partir del próximo septiembre, al espacio comprendido entre la calle Río Arga, la calle Ochagavía y el paseo de los Enamorados, donde el estacionamiento, en forma de zona naranja, funcionará las 24 horas del día durante toda la semana, de forma similar al sistema que se sigue en el centro de la ciudad durante los Sanfermines.

El objetivo de la medida es recuperar unas 700 plazas para las personas residentes en las zonas 8 y 1, que corresponden a Rochapea y Casco Antiguo, respectivamente, y evitar el uso de la zona como aparcamiento disuasorio por parte de personas que acuden por ocio al Casco Antiguo.

Además, se busca "compensar" con esta regulación las limitaciones que supone eliminar una parte del paseo Anelier, por las obras de reurbanización.

La zona regulada durante 24 horas afectará a las calles Izalzu, Jaurrieta, Oronz, Ezcároz, Joaquín Beunza, Arbizu, travesía del Río Arga, travesía de Las Huertas, travesía Bernardino Tirapu, Ochagavía, Carmen Baroja Nessi, Juslarrocha, Bernardino Tirapu, Río Arga, Esparza de Salazar y Sarriés, y a los actuales aparcamientos de Anelier y Corralillos.

Se espera que la medida reduzca el tráfico en la zona y, con ello, las emisiones de CO2 y el ruido. Al mismo tiempo, se fomentará el uso de los aparcamientos disuasorios de Cardenal Ilundáin y Trinitarios.

INFORME DE UTILIZACIÓN

El cambio en la regulación se basa en un informe realizado en enero de este año y respaldado por la Junta de Movilidad. Para elaborar el informe se llevaron a cabo 8.630 lecturas de matrículas en un total de 1.760 plazas, que mostraron que la ocupación en la tarde-noche era "muy alta" en general (93%), y que cerca de un 35 o 40% del total de matrículas correspondían a vehículos con tarjetas de otros sectores.

La franja de mayor ocupación corresponde a los jueves y viernes por la noche, sábados y festivos, cuando el informe recoge un "alto número de coches mal aparcados" en intersecciones, plazas de motos, pasos de cebra y contenedores, fuera del horario de regulación del estacionamiento en vía pública.