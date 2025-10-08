El comité de Saint Gobain Abrasivos pide seis meses de plazo para "buscar alternativas" al ERE

Si la empresa no accede a la petición del comité, se iniciará un calendario de movilizaciones "de manera inmediata"

PAMPLONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comité de Saint Gobain Abrasivos (antigua NORTON) ha planteado a la empresa una retirada del ERE y "en un plazo de 6 meses estudiar opciones serias de continuidad de la actividad industrial" en la compañía, para lo que "contaría con el apoyo del comité".

Ayer martes, 7 de octubre, tuvo lugar la segunda reunión de las señaladas por la empresa con carácter previo al inicio de la negociación del ERE planteado, según han informado desde CCOO.

Tras la reunión de la semana pasada, el comité "ha insistido en que la empresa debe poner encima de la mesa un proyecto que apueste por la continuidad de la actividad en Berrioplano y por el mantenimiento de todos los puestos de trabajo".

La empresa, según han destacado desde el comité, "repite incansablemente su buena disposición a escuchar lo que el comité pueda decirle, pero mantiene el ERE planteado y la deslocalización de la producción de Berrioplano a otros centros de Europa".

La empresa ha citado al comité para el día 16 "iniciar el periodo formal de consultas del ERE, lo que hace que la parte social no sea optimista respecto a la solicitud de retirada del ERE", que afectaría a 49 trabajadores. "Si la empresa no accede a la petición del comité, se iniciará un calendario de movilizaciones de manera inmediata", han indicado.