Comptos detecta "irregularidades" en la Mancomunidad de Residuos Irati y advierte de su "delicada" situación financiera

Recoge recomendaciones para que realice una gestión económico-financiera "más eficaz y respetuosa con la legalidad vigente"

PAMPLONA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comptos ha publicado un informe sobre la Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos Irati en el que se muestra "crítica" con su gestión. Además de detectar ciertas "irregularidades", Comptos señala que la cuenta general de 2023 "no expresa su situación financiera", que califica como "delicada", y que dicha gestión "no respeta la legalidad".

Según han explicado desde Comptos en un comunicado, el informe destaca la "delicada situación financiera de la Mancomunidad, que se agravó el año pasado". En 2023, la Mancomunidad gastó 758.000 euros e ingresó 712.000. Corregidas las deficiencias contables detectadas en la fiscalización, el ejercicio finalizó con un remanente de tesorería de -279.000 euros.

La Cámara de Comptos ha constatado "incorrecciones significativas en la contabilidad", referidas a anulaciones de saldos y operaciones no contabilizadas. También advierte de un "deficiente control interno" y de "deficiencias en la gestión de tesorería". En este sentido, la disposición de fondos en las entidades financieras "no es la adecuada, la gestión de pagos no responde a una previsión acomodada a la disposición de fondos y no hay criterios para realizar y priorizar pagos".

En cuanto a legalidad, Comptos ve "irregularidades en contratación, no se han aprobado las tarifas de la tasa de recogida de basuras y no se gestiona correctamente la recaudación en periodo ejecutivo".

El informe concluye con una serie de recomendaciones para que la Mancomunidad "realice una gestión económico-financiera más eficaz y respetuosa con la legalidad vigente".

La Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos Irati integra a once municipios de la zona de Aoiz, teniendo como objetivo la recogida y tratamiento de los residuos de los mismos. El informe se ha realizado a petición de la presidenta de la Mancomunidad y ha consistido en el análisis de la cuenta general de 2023 y del cumplimiento de legalidad en la gestión económico-financiera de la institución.

La Mancomunidad tiene como órgano representativo la asamblea general. Los órganos de gobierno son la presidenta, la vicepresidenta y la comisión permanente. Las labores de secretario-interventor las realiza el secretario de Aoiz. Además, en su plantilla figuran otros siete puestos de trabajo. El asesoramiento contable ha estado contratado con un profesional externo hasta junio de este año, cuando la Mancomunidad decidió prescindir de sus servicios.