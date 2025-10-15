Comunidades de vecinos que se quedaron sin ayudas europeas para la rehabilitación se acogen a subvenciones de Navarra

Archivo - La vicepresidenta tercera del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, en el Parlamento de Navarra. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Gracias a la aplicación de la nueva ley foral 9/2025, de 30 de junio, para el Derecho a la Vivienda Asequible en Navarra, un total de 145 comunidades de vecinos se van a beneficiar de la duplicidad de las ayudas a la rehabilitación del Gobierno de Navarra, que otorgará hasta 12.000 euros por vivienda -14.000 euros, si se trata de Proyectos de Intervención Global- con los que se podrán acometer obras para la eficiencia energética.

Estas 145 comunidades de vecinos, que albergan un total de 3.071 viviendas, se habían quedado sin la financiación de los fondos europeos para la rehabilitación tras haberse agotado estos fondos en la Comunidad foral, por lo que "fue decisión del Gobierno de Navarra y de sus socios parlamentarios aumentar las ayudas propias -antes de la aprobación de la Ley se aportaban 6.000 euros por vivienda- que permitiesen revertir esta situación", según ha explicado este miércoles la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno.

"Somos conocedoras de que llegarán más ayudas europeas en un futuro para la rehabilitación en materia de eficiencia energética", ha subrayado Alfaro, para añadir que el departamento que encabeza optó por "no hacer esperar más a las comunidades de vecinos y duplicar las ayudas a la rehabilitación". De esta manera, el Gobierno de Navarra invertirá un total de 35.102.770 euros de fondos propios para la colocación de envolventes en estas 145 comunidades.

Entre enero y septiembre de este 2025, el Gobierno de Navarra ha concedido un total de 44.779.901 euros en ayudas a la rehabilitación con Calificación Provisional, que alcanzan un total de 6.860 hogares, siendo la subvención media prevista por cada vivienda de 6.531 euros. Esta cuantía supone un aumento del 485% frente a la subvención otorgada por el Gobierno de Navarra en 2015 en el mismo periodo anual.

Por comarcas, la Comarca de Pamplona supone un 42% de los expedientes y el 79% de las viviendas, con 5.406 hogares beneficiados. No obstante, la subvención media por vivienda más alta se encuentra en la Comarca Pirineo, con una media de 14.618 euros.

Por Oficinas de Rehabilitación de Viviendas y Edificios (ORVE), la situación es similar a la de las comarcas, con el 26% de los expedientes situados en Pamplona y el 16% en la Comarca. Les siguen las ORVE de Tierra Estella, con el 14% de los expedientes, y la Ribera, con 147 expedientes (el 12%).

Tal y como ha apuntado la vicepresidenta Alfaro, "si a estos 44,7 millones sumamos todas las ayudas europeas que ejecutaremos este año, lo más probable es que cerremos 2025 con un nuevo récord, lo que demuestra, una vez más, la apuesta de este Gobierno por la rehabilitación".