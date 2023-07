Concentración en Pamplona en recuerdo de Nagore Laffage en el 15º aniversario de su asesinato

PAMPLONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un centenar de personas se han concentrado este lunes en Pamplona en recuerdo de Nagore Laffage, asesinada en los Sanfermines de 2008, para exigir "una vez más, justicia reparadora y no patriarcal, recordando que fue un asesinato".

Al acto, convocado por Lunes Lilas, han acudido, además de la madre de Nagore Laffage, Asun Casasola, figuras como el vicepresidente primero del Gobierno de Navarra en funciones, Javier Remírez, el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, el responsable del área de Igualdad del Consistorio, Carlos Salvador, y representantes de grupos políticos como UPN, PSN, Geroa Bai, EH Bildu y Contigo Navarra. En él se han podido leer pancartas como 'Por tu ausencia, Nagore', 'Nagore, no te olvidamos. Contra la violencia sexual, centro de atención integral. Solo el sí es sí', o 'El machismo mata'.

Durante su intervención, Asun Casasola ha querido agradecer la labor de Lunes Lilas, pues "ha sido el bastón donde me he apoyado desde el principio". "Gracias a ellas, a toda Navarra, a todos los que me acompañáis cada año, que sé que es difícil que después de 15 años todavía estemos aquí por Nagore, y yo solo tengo palabras de agradecimiento por mi familia, por mis amigos de Irún, por todo el mundo, muchísimas gracias. Espero que esto vaya cada vez para menos y de verdad que gracias, porque es lo que me llevo, vuestro cariño", ha indicado.

Por su parte, desde Lunes Lilas han señalado que "hoy nuestro dolor es más profundo si cabe, por el asesinato machista en Ermitagaña". "Nagore, en tu ausencia y por tu ausencia, estamos aquí para darte una vez más la voz y la palabra que José Diego Yllanes te quitó hace 15 años, intentando ocultarla para siempre. Estamos aquí exigiendo, una vez más, justicia reparadora y no patriarcal, recordando que fue un asesinato", ha señalado Tere Saez.

Desde la plataforma han querido recordar "a todas las asesinadas por violencia machista en 2023, 55 feminicidios de enero a junio, oficiales 28, un menor por violencia vicaria". "Dirán que la violencia de género no existe", han criticado, tras subrayar que "a todas ellas las han asesinado, golpeado, violado, acosado o maltratado por el mero hecho de ser mujeres o personas que rompen con la norma heteropatriarcal".

A su juicio, "esta violencia contra las mujeres y hacia todas las personas que se salen de la norma es el cruel y trágico reflejo de una enfermedad que nos destruye como sociedad, una sociedad heteropatrical, racista y capitalista que no deja crecer libremente a las personas, independientemente de que sean mujeres u hombres, a lo que deseen o sientan".

En este sentido, han apuntado que "sólo existe una vacuna, un solo camino, la igualdad y el feminismo". "Estamos aquí reivindicando el derecho de las mujeres a decidir y poder decir 'no', el derecho a disfrutar en igualdad de todos los espacios y ámbitos de la vida, incluidos los festivos, porque sólo el sí es sí", han remarcado.

Tras reconocer los "avances y cambios desde hace 15 años, gracias desde luego y fundamentalmente a la constancia del movimiento feminista y de un buen trabajo con las instituciones", han urgido a que "no se dé ni un paso atrás". "Que Navarra siga siendo un faro que mirar por el buen desarrollo de las políticas públicas de igualdad y feministas. Que sigan avanzando, revisando los protocolos de actuación ante las violencias machistas. Que se desarrolle, aplique y amplíe la Ley de libertad sexual de manera integral, desde la justicia pero sobre todo desde la educación afectivo-sexual y feminista, con medidas diversas, incluida la autodefensa feminista y el trabajo con los chicos y los hombres", han reivindicado.

Además, han reclamado que la creación del centro de atención integral 24 horas a la violencia sexual en Navarra "se haga con la colaboración del movimiento feminista y se le ponga el nombre de Nagore Laffage". "Nagore, no te olvidamos y contigo al resto, porque no queremos que su memoria, la de ninguna, sea borrada e ignorada, nunca más a ninguna otra mujer", ha señalado Saez.

Por todo ello, ha llamado a "disfrutar a tope, cada cual como le guste" estos Sanfermines, "pero siempre en base a unas relaciones libres de agresiones sexistas, homófobas o racistas".