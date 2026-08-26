Concentración en Pamplona de trabajadores de Navarrabiomed para reclamar un convenio "digno" - LAB

PAMPLONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Navarrabiomed-Fundación Miguel Servet, integrado por nueve delegados de LAB, se ha concentrado este miércoles frente al Palacio de Navarra para "seguir dando a conocer a la ciudadanía la importante labor que desarrolla el centro y reivindicar unas condiciones laborales dignas para toda su plantilla".

Con esta acción, según han informado desde LAB en un comunicado, pretenden "acercar la realidad de la investigación biomédica pública a la sociedad". La movilización ha tenido lugar coincidiendo con la sesión de Gobierno semanal.

El objetivo del comité es "hacer llegar directamente sus reivindicaciones al Ejecutivo foral y reclamarle que escuche y adopte las medidas necesarias para que el futuro convenio colectivo pueda hacerse realidad y aplicarse".

"A pesar de que Navarrabiomed-Fundación Miguel Servet es una fundación pública con 40 años de trayectoria, su plantilla continúa sin disponer de un convenio colectivo propio", han reivindicado.

El comité ha criticado que lleva "tres años negociando un texto que recoja las peculiaridades del ámbito de la investigación biomédica y permita dignificar las condiciones laborales de todas las personas que trabajan en la entidad".

A su vez, el comité está recogiendo firmas entre la ciudadanía navarra para "mostrar el respaldo social a sus reivindicaciones". Con esta recogida de apoyos quieren trasladar al Gobierno de Navarra que "la demanda de un convenio digno para la plantilla de Navarrabiomed no es únicamente una cuestión laboral".

"Contar con unas condiciones estables, justas y adaptadas a la realidad de la investigación resulta imprescindible para retener y atraer talento, evitar la fuga de profesionales altamente cualificados y reforzar la capacidad investigadora de la fundación pública", han trasladado.

Asimismo, han destacado que "una investigación biomédica pública sólida repercute directamente en la calidad del sistema sanitario, al impulsar avances en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, con un beneficio directo para el conjunto de la sociedad navarra".

Por ello, "garantizar unas condiciones laborales dignas para el personal investigador y técnico supone también apostar por el fortalecimiento del sistema público de salud y de la capacidad científica de Navarra".

Por ello, el comité reclama al Gobierno de Navarra "voluntad política e implicación para desbloquear la negociación, garantizando en los Presupuestos Generales de Navarra para 2027 los recursos necesarios para hacer efectivo el convenio".