Concentración de UGT y CCOO en Pamplona para reclamar "soluciones" a "los graves problemas" de la industria navarra

PAMPLONA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Miembros de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Navarra y de la Federación de Industria de CCOO Navarra se han concentrado este viernes en Pamplona para reclamar "soluciones" a "los graves problemas" de la industria navarra.

Con sendas pancartas con los mensajes 'BSH no se cierra' y 'Por el futuro de la industria navarra', los participantes en la concentración han lanzado gritos como 'BSH no se cierra', 'Ya no hay amigos en Balay' o 'Gamesa solución', entre otros.

En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general de UGT-FICA Navarra, Lorenzo Ríos, que ha comparecido junto al secretario general de CCOO de Industria en Navarra, Josema Romeo, ha indicado que "estamos aquí para alzar la voz en defensa de lo justo, para dar respuesta urgente e inmediata a los graves problemas que tenemos en la industria de Navarra, que afectan a importantes empresas como BSH, Siemens, Sunsundegui o Nano, con problemas que pueden vaciar nuestras fábricas y golpear a miles de familias".

"Lo que estamos reivindicando son soluciones con la implicación de todas las partes, tanto las empresas como el Gobierno. Las dos federaciones de Industria de UGT y CCOO hemos solicitado la máxima implicación al Gobierno de Navarra y al Gobierno de España", ha dicho. Según Ríos, "lo que buscamos es tener un modelo industrial sostenible ante estos problemas que son insoportables", que "están afectando a la esperanza, a la estabilidad y a la dignidad de miles de familias que directa e indirectamente se pueden ver afectadas".

Sin embargo, también ha querido trasladar un mensaje "de optimismo", ya que "Navarra es una comunidad atractiva para la industria". En este sentido, ha mostrado "la esperanza de que entre todos consigamos resolver estos problemas de la industria y que Navarra tenga un modelo industrial sostenible".

Por su parte, Josema Romeo ha considerado que "es un momento clave para la industria de Navarra" y ha esperado que "pronto se vean ya" las medidas "que hemos tomado en la nueva ley de industria". "Lo que tenemos que apoyar es que no se vacíen nuestras fábricas", ha dicho Romeo, tras mencionar a BSH, Siemens Gamesa, Nano o Sunsunsegui, "fábricas que tienen mucha gente trabajadora, muchas familias dependen de esto". En este sentido, ha asegurado que tanto CCOO como UGT harán "todo lo que sea necesario para preservar todos los empleos".

En cuanto a la reunión prevista para la semana que viene sobre BSH, Ríos ha esperado "alternativas, reindustrialización y futuro". En concreto, "futuro de la actividad industrial y del empleo directo e indirecto, la preservación de la actividad industrial y del empleo".