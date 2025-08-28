Los conciertos de Kultur del 29 al 31 de agosto llegan a Miranda de Arga, Lekunberri e Isaba

Archivo - Miranda de Agra acogerá el viernes 29 de agosto la actuación del grupo Tremendo Piquete. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa de Kultur para el fin de semana del 29 al 31 de agosto dará comienzo el viernes en Miranda de Arga con la actuación de Tremendo Piquete, grupo conformado por músicos navarros y cubanos. El sábado 30, Hutsun y JEL Trío ofrecerán en Lekunberri un concierto donde presentarán 'Artze', su primer disco en común. Finalmente, la programación se cerrará el domingo 31 en Isaba, con una actuación del grupo Kerobia, agrupación pamplonesa con una trayectoria de más de dos décadas.

Kultur es un programa organizado por la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana, destinado a promover actuaciones de música en directo y arte en distintas localidades navarras durante el periodo estival.

TREMENDO PIQUETE, EN MIRANDA DE ARGA

El viernes 29 de agosto a las 20 horas, Tremendo Piquete actuará en El Portal, Miranda de Arga, presentando 'Sonidos de Cuba', un espectáculo de música en vivo que incluye canciones populares y tradicionales del repertorio originario del país centroamericano.

El proyecto lo lidera Yosmel Lazo, natural de Cuba, y fusiona ritmos latinos con el jazz y las últimas tendencias musicales. El grupo ha participado en varios festivales de jazz y salsa, como Jazz Vitoria-Gasteiz, Donostiako Jazzaldia, Latinossegor, Pirineos Salsa Festival y Festival Ega Jazz. Su música cuenta con ritmos contagiosos, armonías complejas y melodías que invitan a bailar y a disfrutar.

HUTSUN + JEL TRÍO, EN LEKUNBERRI

La plaza Herriko Enparantza de Lekunberri acogerá el sábado 30 de agosto a las 19 horas el concierto de Hutsun + JEL Trío, un proyecto que explora nuevas sonoridades, estilos y caminos musicales.

Este proyecto está conformado, por un lado, por JEL Trío, tres músicos con trayectorias unidas por el jazz, y, por otro lado, por Hutsun, dos músicos que tocan la txalaparta de madera y piedra. Sobre el escenario, presentarán su primer disco en conjunto, titulado 'Artze'. Con un repertorio jazzístico de calidad, y con una interpretación renovada y con reminiscencias mitológicas, homenajean a los hermanos Artze, Jexus y Joxanton, pioneros de la txalaparta actual.

KEROBIA, EN ISABA

El domingo 31 de agosto, a las 19 horas, Kerobia ofrecerá el último concierto de este fin de semana en el anfiteatro de Isaba, en el que presentará Poliorkêtês, su nuevo trabajo.

Se trata de un proyecto de 75 minutos de duración, en el que la voz, la producción y la instrumentación tienen su propio protagonismo. El álbum, basado en el relato del mismo nombre de Xabi Bandini, integrante del grupo, sigue la historia de una persona que, cansada del mundo y de la música, encuentra una casa mágica, "en la que reflexionará sobre temas como el mundo devastado por el egoísmo y la estupidez o el genocidio de Gaza".