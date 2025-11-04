Condenada a 2 años de prisión una empleada del hogar que estafó 5.294 euros a la mujer a la que cuidaba en Pamplona

PAMPLONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha condenado a 2 años de prisión a una mujer que estafó 5.294,13 euros a una mujer a la que cuidaba en Pamplona.

En la sentencia, que ha sido dictada de conformidad tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, se relata que, desde 2016 hasta el 7 de noviembre de 2024, la inculpaba, natural de Bolivia, de 71 años, trabajó como interna en una vivienda del Segundo Ensanche de la capital navarra.

Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, cuidaba a una mujer, "a la que atendía, apoyaba y compraba todo lo necesario para ella" en establecimientos en los que tenía cuenta abierta y se cargaba el importe de la compra.

Entre estos locales con cuenta abierta, según recoge la resolución judicial, se encontraba una farmacia. La acusada, "aprovechándose de la confianza que dicha farmacia tenía depositada en la señora" a la que cuidaba, adquirió medicamentos y cosméticos para su uso y consumo personal.

Con anterioridad a la celebración de la vista oral, señalada para el pasado 1 de octubre, la fiscalía solicitaba para la procesada una pena de 6 años de prisión como autora de un delito continuado de estafa.

No obstante, el día del juicio modificó sus conclusiones e interesó una pena de 2 años de prisión, que fue aceptada por la defensa. En virtud de este acuerdo, en concepto de responsabilidad civil, la condenada deberá reintegrar la totalidad de la cantidad estafada.

De esta forma, la Audiencia Provincial ha acordado la suspensión de la pena privativa de libertad por tiempo de 5 años condicionada a un pago mensual de 88 euros y a que en dicho quinquenio no vuelva a delinquir.