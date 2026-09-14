Contigo-Zurekin dice que el Gobierno le garantiza que "no se va a gastar ni un euro más" del proyecto inicial de Belate

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, se reúne con sus socios para abordar la situación de las obras de Belate. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario foral de Contigo-Zurekin Miguel Garrido ha afirmado este lunes que el Gobierno de Navarra ha dado garantía a los socios del Ejecutivo de que "no se va a pagar ni un euro más del que correspondía al proyecto inicial" de las obras de duplicación del túnel de Belate.

Los socios del Gobierno (PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) se han reunido este lunes durante dos horas en el Parlamento de Navarra, con presencia de la presidenta María Chivite, tras un informe de la asesoría jurídica del Ejecutivo que no avala la fórmula del enriquecimiento injusto para abonar a la UTE adjudicataria el modificado de la obra, cifrado en 8,3 millones de euros.

Miguel Garrido ha explicado, al término de la reunión, que su grupo solicitó este encuentro "porque tenemos máxima preocupación por la situación de los túneles de Belate". "Seguimos muy preocupados por la continuidad de la obra, pero esta reunión nos ha aportado algunas certezas. La primera de ellas, muy importante, y hoy el Gobierno nos ha dado la garantía, es que no se va a pagar ni un euro más del que correspondía con el proyecto inicial", ha indicado.

Así, el parlamentario de Contigo-Zurekin ha asegurado que "garantizamos la preservación del conjunto de fondos públicos del Gobierno y, por tanto, los impuestos de las navarras y los navarros, que no van a ir a parar a ningún sitio que no corresponde". "Insisto, ni un euro más del que estaba establecido de manera inicial", ha afirmado.

Por otro lado, Contigo-Zurekin había exigido al Gobierno "máxima transparencia" y, al respecto, Garrido ha señalado que "nos han comunicado que toda la información que nos han dado hoy, y de verdad confiamos en que es toda la información disponible, la van a trasladar este miércoles al Parlamento de Navarra", donde comparece la presidenta María Chivite para informar sobre la situación de las obras.

"No vamos a adelantar determinadas cuestiones de las que nos han informado, pero insisto, el miércoles toda la información será pública, la conocerá el conjunto de este Parlamento y también el conjunto de navarros y navarras, y, por lo tanto, esa prioridad de transparencia también se traslada", ha asegurado.

Miguel Garrido ha explicado que el miércoles se harán públicas "las soluciones de continuidad que están analizando para la obra". "Nuestra preocupación sigue existiendo, es verdad que la incertidumbre sigue ahí", ha precisado.

Además, ha señalado que el Gobierno les ha trasladado "cómo han sido las distintas reuniones con la UTE para analizar esta solución". "No podemos anticipar nada. Insistimos en la preocupación pero sí creemos que se están dando los pasos necesarios para llegar a la mejor solución posible. No es fácil. La preocupación sigue ahí. El miércoles tendrán más detalles de cuáles son esas posibles soluciones de continuidad y en qué está trabajando el Gobierno para lograrlo", ha afirmado.

Garrido ha señalado que el encuentro entre los socios ha sido en "un tono cordial, como caracteriza la mayoría de reuniones que tenemos entre socios de Gobierno". "La preocupación no tiene que influir en tener unas reuniones cordiales, profesionales, de trabajo", ha explicado.

Preguntado sobre si se han pedido responsabilidades de algún cargo del Gobierno, Garrido ha señalado que Contigo-Zurekin ha planteado las exigencias que estaba explicando a los medios de comunicación. "Son las que nos ha contestado el Gobierno y, en cualquier caso, cualquier valoración posterior yo creo que dependerá de conseguir la continuidad de la obra, que es lo que estamos analizando todos y todas y para lo que está trabajando el Gobierno", ha afirmado.