Contigo-Zurekin no acudirá a la entrega de la Medalla de Oro de Navarra a Manuel Torres

Archivo - El portavoz de Contigo-Zurekin en el Parlamento de Navarra, Carlos Guzmán. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Contigo-Zurekin ha decidido no acudir a la entrega de la Medalla de Oro de Navarra al empresario Manuel Torres a título póstumo en un acto que tendrá lugar este miércoles con motivo del Día de Navarra. La coalición ha adoptado esta decisión ante "la denuncia social que se cierne sobre el Grupo MTorres por participar de la industria militar y en el proceso de fabricación del avión F-35 en Israel".

"Ante el cuestionamiento por parte de la sociedad civil solidaria con la causa palestina que se está realizando de la concesión de la Medalla de Oro de Navarra, los distintos cargos públicos de Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa invitados no participarán en el acto oficial de entrega", ha señalado la coalición en una nota.

Contigo-Zurekin ha afirmado que "nos encontramos ante un momento en el que cada vez son más fuertes las voces que exigen a las instituciones públicas un firme compromiso político que construya un aislamiento político, diplomático, económico, comercial, cultural y deportivo al Estado genocida de Israel". "En este contexto, es conocida la denuncia social que se cierne sobre el Grupo MTorres por participar de la industria militar y en el proceso de fabricación del avión F-35 en Israel", ha explicado.

La coalición ha afirmado que, "como ya se ha reivindicado por distintas entidades de Navarra, es necesaria una aclaración de las relaciones del grupo empresarial fundado por el empresario galardonado con el estado de Israel y su industria militar, para determinar la conveniencia de esta Medalla de Oro de Navarra". "Ante el sufrimiento de todo un pueblo que nos está compungiendo al conjunto de la humanidad, una organización política internacionalista como nuestra coalición no puede sino sumarse a todas y cada una de las acciones e iniciativas solidarias con el pueblo palestino. Unas acciones e iniciativas solidarias con el pueblo palestino, que están contando con un importantísimo apoyo de parte del pueblo navarro", ha destacado.

Contigo-Zurekin ha realizado una "firme apuesta por que Navarra sea un agente clave en la construcción de un orden mundial pacifista y fraterno, en el que situaciones como el genocidio en la Franja de Gaza no tengan cabida". "El Día de Navarra y el Día del Euskera, que se conmemoran este miércoles 3 de diciembre, tienen que erigirse en una fecha en la que los navarros y navarras celebremos y reivindiquemos valores como la pluralidad, la diversidad, la convivencia multicultural o el pacifismo, que nos permitan construir una Navarra y un mundo mejores para todos sus ciudadanos y ciudadanas", ha señalado.