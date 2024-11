Contigo-Zurekin está en un proceso de "reflexión interno" tras el acuerdo sobre el Monumento a los Caídos

PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha manifestado este lunes que, después del acuerdo entre PSN, EH Bildu y Geroa Bai sobre el Monumento a los Caídos y del que no han tenido conocimiento previo, están en un proceso de "reflexión interno" del que informarán tras reunirse los órganos de la coalición.

En declaraciones a los medios de comunicación tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, Guzmán ha señalado que "existen grandes claroscuros que sobrevuelan a ese acuerdo" y ha indicado que "es imprescindible que al conjunto de la sociedad navarra y también a esta coalición se nos dé la información de la que carecemos".

Por ello, ha indicado que han registrado en la Cámara una solicitud de comparecencia de la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia del Gobierno foral, Ana Ollo, así como dos peticiones de información y 17 preguntas escritas. "Consideramos fundamental que las principales instituciones públicas de esta comunidad encargadas de desarrollar las políticas públicas de memoria histórica nos ofrezcan al conjunto de la sociedad navarra cuanto antes toda la información", ha dicho.

Carlos Guzmán ha indicado que, ante este acuerdo, "estamos dentro de nuestra coalición en un proceso de reflexión interno". "Durante los últimos días nos reunimos las distintas organizaciones políticas que forman parte de Contigo Navarra y que en las próximas horas lo hará la propia coalición", ha comentado.

Según ha añadido, "una vez reunida la coalición, les convocaremos a una rueda de prensa en la que informaremos de manera pormenorizada de todas estas cuestiones".

"NI ACUERDO NI RESIGNIFICACIÓN"

Por su parte, el parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha manifestado que el acuerdo de PSN, EH Bildu y Geroa Bai "ni es acuerdo ni lleva consigo ninguna resignificación". "Aquí no hay nada, no hay ningún proyecto, ni un solo proyecto, ni siquiera un boceto", ha dicho, para añadir que "no se ha hecho ninguna tramitación al respecto ante las autoridades de patrimonio histórico y artístico". "No hay absolutamente nada", ha indicado, para afirmar que "es un acuerdo que hoy por hoy es humo y que llevarlo adelante llevaría una tramitación larga en el tiempo".

Además, ha señalado que "todavía es menos una resignificación". "Donde se homenajeaba a los muertos del bando franquista, ahora se va a homenajear a una persona represaliada del otro bando", ha apuntado, para indicar que "Bildu aquí lo que ha decidido es perpetuar que el monumento siga siendo dedicado a un enfrentamiento civil entre las personas de esta tierra".

Según ha expuesto, "todavía es mucho más insultante que quien presente, refrende y secunde esta iniciativa sea la portavoz de Sortu, Miren Zabaleta". "En Pamplona, más de 27 personas han sido asesinadas por una organización que apoya Miren Zabaleta y que apoya Bildu, y que no solo apoya, sino que acoge a aquellos condenados una vez que salen de la cárcel y les tributa el correspondiente homenaje, así como les dedica otra serie de recompensas. Por lo tanto, ni es acuerdo, ni es una resignificación y lleva una representación infame en su propia concepción", ha subrayado.

MAYORÍAS Y ACUERDOS

Por otro lado, la portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha considerado "significativo y valiente" el acuerdo con PSN y Geroa Bai para "transformar integralmente el edificio de los Caídos y crear el Centro de Interpretación Maravillas Lamberto para la denuncia del fascismo y en favor de la memoria democrática". "Tras 82 años de exaltación franquista y bélica, creemos que era hora de desbloquear y para ello hemos conseguido mayorías", ha defendido.

Aznal ha comentado que "la Mesa Política de EH Bildu en Navarra decidió presentar esta decisión a los miembros de EH Bildu, quienes han ratificado ampliamente este acuerdo político". En concreto, ha expuesto, "el 82% ha apoyado el acuerdo político que ha abierto el camino para la transformación del llamado Monumento a los Caídos". "Lo más importante es que donde se exaltaba el fascismo y se rendía homenaje al franquismo, habrá un espacio para el recuerdo de las más de 3.500 víctimas que el franquismo dejó en Navarra", ha dicho.

Aznal ha continuado que "en las asociaciones para la memoria hay diferentes opiniones y diferentes posturas" en torno al edificio. "Creo que hay diferentes voces y diferentes opiniones, todas ellas legítimas como no puede ser de otra manera", ha indicado, para defender que "había que superar esta situación de bloqueo". "Todas las opiniones son legítimas, pero creo que ahora se abre un proceso en el que todas nos vamos a tener que encontrar. Desde EH Bildu siempre hemos trabajado de la mano de las asociaciones, siempre hemos puesto en valor todo el trabajo que han realizado y siguen realizando, faltaría más", ha comentado, para insistir en que "siempre hemos mantenido reuniones" con las asociaciones y "puesto en valor su trabajo".

Finalmente, el socialista Ramón Alzórriz ha incidido en "el desbloqueo después de 82 años" y ha puesto en valor "el acuerdo para transformar, para resignificar y para darle un grito contra el fascismo, en favor de la resignificación y la reparación de las víctimas franquistas".