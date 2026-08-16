Controlado el incendio forestal de Urzainqui

Imagen del incendio forestal en Urzainqui. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han conseguido dar por controlado este domingo el incendio forestal declarado el pasado viernes tras la caída de un rayo en un pinar de la Peña de Gazpar, en Urzainqui. Una brigada de bomberos del parque de Sangüesa permanecerá en el lugar durante el día.

El aviso del incendio se recibió el viernes a las 17.43 horas y se movilizó un dispositivo compuesto por bomberos de Navascués, de Sangüesa y bomberos voluntarios de Isaba, la BHIF, dos helicópteros, guardas de Medio Ambiente y Policía Foral.

Las labores continuaron durante la jornada del sábado cuando los efectivos en el lugar consiguieron perimetrar el fuego con herramientas manuales a pesar de las dificultades por la orografía del terreno.

Recibieron el relevo de una brigada de Sangüesa (compuesta por un cabo y cinco forestales) que ha permanecido en el lugar durante toda la noche. Finalmente, este domingo los bomberos han dado por controlado el incendio.