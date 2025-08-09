Controlado un incendio de vegetación en Ororbia

PAMPLONA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Navarra han dado por controlado a las 21.15 horas un incendio de vegetación declarado este sábado en Ororbia (Cendea de Olza), en Zabalgaña.

Según han informado desde el Gobierno foral, se trata de un incendio de ribazo que afecta a una parcela cosechada y otras sin cosechar.

El aviso se ha recibido a las 20.24 horas y se ha movilizado a bomberos de Cordovilla y de Estella, la Brigada Helitransportada de Incendios Forestales (BHIF), 2 helicópteros del Gobierno de Navarra, 2 helicópteros del MITECO, guardas forestales de Medio Ambiente y Policía Foral.