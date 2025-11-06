Convocados los I Premios a la Innovación Social en Pamplona

PAMPLONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha convocado los primeros Premios a la Innovación Social, que reconocerán dos tipos de proyectos: los que tengan a las personas jóvenes como protagonistas y los que impulsen la sostenibilidad y la digitalización. El plazo de presentación de las candidaturas se cierra el viernes 5 de diciembre, 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra, prevista para el 13 de noviembre. Los proyectos ganadores se darán a conocer el 17 de diciembre.

La creación de estos premios, recogidos en el Reglamento de Participación Ciudadana, responde a "una necesidad real de fomentar y reconocer el talento y la creatividad local en la resolución de problemas sociales", ha informado el Consistorio. Su puesta en marcha quiere contribuir a "reforzar la cohesión social, estimular la participación ciudadana y consolidar a Pamplona como un referente en innovación social".

Con esta iniciativa se busca fomentar la creatividad y el emprendimiento social, incentivando soluciones innovadoras a problemas urbanos y sociales; dar visibilidad a iniciativas locales, potenciando el conocimiento de proyectos pioneros desarrollados por asociaciones, empresas y ciudadanía; impulsar la colaboración público-privada, a través de la cooperación entre diferentes agentes sociales y económicos; y contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), favoreciendo proyectos alineados con la Agenda 2030, ha añadido el Consistorio.

REQUISITOS Y PREMIOS

Pueden concurrir a estos premios entidades sin ánimo de lucro del tercer sector, como asociaciones, fundaciones o cooperativas sociales; centros educativos y grupos de investigación que desarrollen soluciones innovadoras; y ciudadanía organizada en iniciativas comunitarias o voluntariado social. La dotación de los premios, de 3.000 euros, se divide en las dos áreas prioritarias mencionadas, para fomentar la diversidad de proyectos.

Por una parte, se premiarán con 1.500 euros proyectos de innovación social de talento joven, entendida como la generación e implementación de soluciones creativas y transformadoras a problemas sociales impulsadas principalmente por personas jóvenes (16-30 años) o dirigidas a potenciar sus capacidades. Implica que la juventud sea protagonista del cambio social, ya sea a través de iniciativas lideradas por ellos o que los empoderen como agentes de transformación.

En segundo lugar, se premiarán, por el mismo importe de 1.500 euros, proyectos de innovación social sobre sostenibilidad y digitalización, que desarrollen soluciones innovadoras que combinen tecnología digital y prácticas sostenibles para abordar retos sociales, medioambientales y económicos de forma más eficiente, inclusiva y colaborativa, o que utilicen la tecnología para resolver retos sociales.

Para valorar las propuestas, se tendrán en cuenta aspectos como el fomento de la participación ciudadana y el voluntariado, en cuanto las iniciativas potencien la implicación ciudadana, la gobernanza colaborativa y el tejido comunitario. También se valorará la cohesión e inclusión social, en la medida en que los proyectos se dirijan a reducir desigualdades, incluir a colectivos vulnerables o fomentar la igualdad de oportunidades.

Las bases de la convocatoria destacan tres criterios principales: el grado de innovación que implican, por su carácter novedoso y la aplicación de nuevos enfoques, metodologías y tecnologías; el impacto social que previsiblemente causarán, por su contribución a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y el número y perfil de las personas beneficiarias directa e indirectamente; y su viabilidad y sostenibilidad tanto económica como medioambiental.

Los proyectos que se presenten a esta convocatoria deberán haberse desarrollado entre los años 2024 y 2025. Los premiados realizarán una presentación pública en el acto de entrega de los galardones, el miércoles 17 de diciembre. Las bases contemplan que puedan ser invitados al año siguiente al acto de entrega de los nuevos premios para presentar los resultados del proyecto, como muestra de buena práctica y de justificación. El acto de anuncio y entrega de los premios incluirá, asimismo, una mesa redonda en la que personas expertas hablarán sobre la innovación social y se conocerán diversos ejemplos de referencia.