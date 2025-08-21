Corella, Cáseda y Azagra acogerán este fin de semana los conciertos del programa de Kultur 2025

PAMPLONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa Kultur, organizado por la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana para llevar durante los meses de verano distintas actuaciones de música, danza y arte a diferentes localidades navarras, llegará este fin de semana en Corella, Cáseda y Azagra.

Así, el programa arrancará este viernes, 22 de agosto, a las 22 horas, de la mano de la banda pamplonesa Jo & Swiss Knife, en Corella. El sábado 23, Cáseda recibirá a la compañía de teatro De Improviso, a las 20.30 horas. Finalmente, el domingo 24, Lanai actuará en Azagra a las 21.30 horas para cerrar las actuaciones de Kultur de este fin de semana.

El 23 de agosto, además, a las 11.30 horas se realizará un taller infantil en el marco de la exposición 'Ars Naturae, Natura Artis' (Colectivo Variopintas) en el Jardín de Bertiz. Con el nombre de 'Crea tu propio jardín de papel', se trata de un taller en el que los más pequeños podrán crear flores de papel hermosas inspiradas en las especies que crecen en el jardín. Se pueden realizar inscripciones en la entrada.

El viernes 22 de agosto a las 22 horas tendrá lugar el concierto de la banda Jo & Swiss Knife, en la plaza 8 de marzo de Corella, donde presentarán su nuevo disco lanzado el pasado septiembre, titulado 'La Saga'.

En este nuevo proyecto, la banda narra una historia por medio de siete temas que fueron estrenados a través de siete videoclips diferentes. Se trata de un disco que sigue con su estilo, que fusiona la música country, bluegrass y rock, pero esta vez con letras en castellano.

El concierto del viernes será una interpretación completa de su disco en sincronización con todos los videoclips, con la intención de conseguir que el espectador viva la historia del disco y de la banda en formato cine y con música en directo.

El sábado 23 de agosto a las 20.30 horas la plaza del Mercado de Cáseda acogerá el espectáculo 'Convergencia', de la compañía de teatro De Improviso. Se trata de una función acerca de una historia que nunca es la misma, pues, como asegura la compañía, cambia en cada función y en cada lugar en la que es interpretada.

Así, la obra se basa en la historia del pueblo en el que se está interpretando y, mediante propuestas del público, los actores y las actrices improvisan historias que nunca antes habían sido contadas. Lo definen, por tanto, como "un espectáculo en un pueblo, sobre la historia del pueblo y para la gente del pueblo".

El domingo 24 de agosto a las 21.30 horas, la plaza de los Fueros de Azagra acogerá a Lanai, el proyecto musical de la cantautora navarra Naiara Ruz.

Sus canciones son de composición propia presentadas en formato acústico, y su estilo mezcla el pop, el rock, el soul y el indie. El año pasado lanzó su primer EP, titulado 'Plutón no es un planeta', y un año después lanzó la segunda parte de ese mismo álbum. El grupo está formado por Naiara Ruz (voz, guitarra y ukelele), Raúl Elizalde (guitarra y sonido), Jorge Sánchez (contrabajo) y Carlos Colina (piano y hammond).