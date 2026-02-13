Cristina Ibarrola, elegida candidata de UPN a la Presidencia del Gobierno de Navarra con un 84% de apoyos

Archivo - La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha sido proclamada candidata de la formación regionalista a la Presidencia del Gobierno de Navarra en las próximas elecciones forales. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Político de UPN ha elegido este viernes a la presidenta del partido, Cristina Ibarrola, como la candidata de la formación regionalista a la Presidencia del Gobierno de Navarra en las elecciones forales.

Ibarrola ha contado con un apoyo del 84,74% de los participantes en el Consejo Político. Competía con dos militantes de base del partido, Juan Ángel García Roig, afiliado en Estella, y Diego Calderón Fernández, afiliado de Alsasua. El primero ha obtenido un único voto (0,56%) y el segundo, tres votos (1,69%), frente a los 150 votos de Ibarrola. Además, ha habido 23 papeletas en blanco (12.99%).

El Consejo Político de UPN, máximo órgano de representación entre congresos y el competente para elegir a su cabeza de la lista en los próximos comicios, se ha celebrado este viernes por la tarde en el Hotel Castillo de Gorraiz.

De esta forma, UPN designa ya a la persona que encabezará su lista al Parlamento de Navarra, después de que en las últimas semanas comenzaran a registrarse los primeros movimientos en torno a la candidatura.

Cristina Ibarrola accedió a la Presidencia de UPN en el 13 Congreso que celebró la formación regionalista en abril de 2024. Previamente, al inicio de esta legislatura, Ibarrola fue investida alcaldesa de Pamplona por UPN, al ser la candidata de la lista más votada al Ayuntamiento de Pamplona en las elecciones municipales de 2023.

No obstante, apenas seis meses después de asumir la Alcaldía, EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin apoyaron una moción de censura que la desbancó del cargo y desde entonces es portavoz de UPN en el Ayuntamiento.

Con el nombramiento de Ibarrola, UPN renueva a su cabeza de lista al Parlamento de Navarra, después de que Javier Esparza haya sido el candidato de la formación en los años 2015, 2019 y 2023.