Un cuento educativo favorecerá la inclusión de menores con daño cerebral adquirido

Creado por Alicia Escribano y Patri de Blas, ha sido impulsado por Hiru Hamabi 3/12 con la colaboración del Departamento de Educación



PAMPLONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los centros educativos navarros disponen de un nuevo material de atención a la diversidad dirigido al alumnado de entre 3 y 12 años. Se trata del cuento '¿Invisibles?, ¿Ikusezinak?', que "recrea situaciones de desigualdad cotidianas vividas por niños y niñas con daño cerebral adquirido infantil a la vez que plantea soluciones sencillas para erradicar esas posibles discriminaciones".

El material ha sido elaborado por la Asociación de Daño Cerebral Adquirido Hiru Amabi 3/12 contando con la colaboración de familias con menores afectados por daño cerebral adquirido y del Servicio de Inclusión, Igualdad y Convivencia del Departamento de Educación, con el objetivo de que pueda ser útil para el desarrollo de proyectos o unidades didácticas "como un recurso más al servicio de la plena inclusión de todo el alumnado en el sistema educativo".

Cabe recordar que estas niñas y niños tienen una afectación en el cerebro por diferentes causas (ictus, traumatismos, encefalitis, etc.) que pueden dejar secuelas físicas, psíquicas, motoras o comportamentales "que en ocasiones son invisibles". "Por ello, a veces no se les ve, porque su afectación no es visible. En otras ocasiones no se les escucha o incluso se les puede llegar a tachar de maleducados", explica en un comunicado el Gobierno de Navarra.

Acercando este cuento a los centros el Departamento de Educación desea contribuir junto a Hiru Hamabi 3/12 y las autoras de la obra a "dar más visibilidad a este alumnado y paliar las carencias que padecen tanto ellas y ellos como sus familias mediante la información, el asesoramiento y acciones de sensibilización y la creación de espacios de apoyo entre familias y sistemas de ayuda, demostrando que, pese a sus dificultades, son muy capaces de hacer todo lo que hacen sus compañeros".

'¿Invisibles?, ¿Ikusezinak?' está ya a disposición de todos los centros educativos. Ha sido escrito por Alicia Escribano y cuenta con las ilustraciones de Patri de Blas. La Asociación de Daño Cerebral Adquirido Hiru Hamabi 3/12 subraya a los docentes el valor del cuento "como herramienta lúdica que les ayudará para asentar un sistema educativo en valores y como vía para crear una sociedad futura más inclusiva y solidaria".

El material, que se ha hecho llegar a los centros educativos, contiene una guía para educadoras y educadores con pautas sencillas para poder trabajar el tema con el alumnado y un código QR con el libro-cuento en formato PDF, así como actividades de apoyo imprimibles que sin duda facilitarán el abordaje de esta temática.

Hiru Hamabi 3/12 ofrece al profesorado los talleres de sensibilización sobre el daño adquirido cerebral infantil '¿Debe esforzarse más? El DCAI en la escuela' que posibilitan la adquisición de conocimientos en cuanto a ese diagnóstico y otros similares para posteriormente trabajar el cuento con el alumnado. Asimismo, se ofrece a los centros, a través del Centro de Recursos para la Equidad de Navarra (CREENA), la posibilidad de contar con materiales en tamaño A3 para poder realizar cuentacuentos.